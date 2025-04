Wetterbericht für Cala Millor, Mallorca – 8. April 2025

Willkommen zu unserer umfangreichen Wettervorhersage für Cala Millor auf der wunderschönen Insel Mallorca. Heute, am 8. April 2025, sind mäßige Temperaturen und eine starke Wolkendecke zu erwarten. Trotz der Wolken stehen die Chancen für Regen gleich Null. Perfekte Bedingungen für einen gemütlichen Strandspaziergang oder einen Ausflug in die nahe gelegene Natur. Lassen Sie uns einen detaillierten Blick auf die Vorhersage werfen.

Erwartete Temperaturen

Beginnen wir mit den grundlegenden Temperaturen des Tages. Wir erwarten eine Mindesttemperatur von 13.62ºC und eine Höchsttemperatur von 16.41ºC. Am Morgen können wir uns auf 13.62ºC einstellen, am Tag wird es mit 15.89ºC ein wenig wärmer und am Nachmittag bleibt es mit 15.67ºC nahezu gleich. In der Nacht sinkt die Temperatur leicht auf 13.74ºC.

Gefühlte Temperaturen

Aber wir alle wissen, dass das, was auf dem Thermometer steht, nicht immer das ist, was wir tatsächlich fühlen. Die gefühlten Temperaturen für den heutigen Tag sind im Allgemeinen ein wenig niedriger als die tatsächlichen Temperaturen. Morgens bei 13.26ºC, tagsüber steigt es auf 15.47ºC, nachmittags leicht abfallend auf 15.3ºC und in der Nacht bei 13.39ºC. Also lassen Sie sich nicht vom kühlen Morgen abschrecken!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Nun zu einigen anderen wichtigen meteorologischen Faktoren. Der Atmosphärendruck wird bei 1023 hPa liegen und der Prozentsatz der Luftfeuchtigkeit wird 74 sein. Der Wind wird mit 3.42m/s aus Richtung 105º wehen und Böen von 3.59m/s sind zu erwarten. Die Wolkendecke wird 86% betragen, aber wie bereits erwähnt, gibt es keine Wahrscheinlichkeit von Regen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz der starken Wolkendecke das Wetter in Cala Millor heute mild und angenehm sein wird. Packen Sie also Ihre Jacke ein, wenn Sie vorhaben, unterwegs zu sein, und genießen Sie den Tag!