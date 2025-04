Mallorca Wetter: Frühlingshafte Temperaturen und vereinzelte Wolken in Santanyí

Wir begrüßen Sie zu unserer täglichen Wettervorhersage für Santanyí auf Mallorca. Der Tag startet mit einer angenehmen Mischung aus Sonnenschein und ein paar Wolken. Erwarten Sie ideale Temperaturen, die den Frühling in die Inselatmosphäre einladen. Der Himmel wird im Allgemeinen klar sein, die Wolkendecke beträgt nur 11% und die Regenwahrscheinlichkeit ist bei 0, was uns einen fantastischen Tag verspricht.

Das Thermometer spricht: Die Temperaturen des Tages

Der Tag beginnt mit einer milden Temperatur von 13.49ºC am Morgen. Während die Sonne ihren Höhepunkt erreicht, erwarten wir eine maximale Temperatur von 18.19ºC. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf angenehme 16.57ºC ab und in der Nacht können wir mit einer Temperatur von 14.09ºC rechnen. Perfekte Temperaturen für alle, die den Tag im Freien verbringen oder einen gemütlichen Abend auf der Terrasse genießen möchten.

Das thermische Gefühl: Wie wir die Temperaturen wahrnehmen

Morgens können wir ein thermisches Gefühl von 12.91ºC erwarten, das dann auf 17.79ºC am Tag ansteigt. Am Nachmittag wird es sich etwas kühler mit einem thermischen Gefühl von 16.16ºC anfühlen. In der Nacht sinkt das gefühlte Temperaturgefühl auf 13.8ºC. Dieses thermische Gefühl trägt dazu bei, dass sich der Tag angenehm und frühlingshaft anfühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Unsere himmlischen Begleiter

Der Atmosphärendruck beträgt für heute 1023 hPa, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei komfortablen 66%. Unser Himmel wird von einem sanften Wind geküsst, der eine Geschwindigkeit von 4.41m/s mit Böen von bis zu 3.93m/s und einer Richtung von 113º erreicht. Ein perfekter Tag, um das herrliche Wetter von Santanyí in vollen Zügen zu genießen.

Es ist immer eine Freude, Ihnen die Wetterprognose für dieses kleine Paradies im Mittelmeer zu geben. Wir hoffen, dass dieser Tag Ihnen Sonnenstrahlen und unvergessliche Augenblicke bringt. Bleiben Sie dran für weitere Updates zu unserem Mallorca-Wetterbericht, und wie immer, wünschen wir Ihnen einen schönen Tag in Santanyí!