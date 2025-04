Wettervorhersage Santa Ponsa: Frühlingsanfang geprägt von klarem Himmel und angenehmen Temperaturen

Pünktlich zum Frühlingsanfang präsentiert uns der Wettergott ein strahlend schönes Wetterbild auf Mallorca: Santa Ponsa erwartet einen Tag mit klarem Himmel und milden Temperaturen. Die bewundernswerte Metropole ist für ihre charmante Mischung aus mediterraner Atmosphäre und beeindruckenden Landschaften bekannt, die durch das angenehme Wetter noch verlockender erscheinen. Mit minimalen Temperaturen von 14,48ºC und maximalen Werten bis 18,58ºC stellt dieser Tag den idealen Rahmen für Outdoor-Aktivitäten dar.

Prognostizierte Temperaturen

Zum Beginn des Tages erwärmt sich die Luft auf angenehme 14,77ºC und erreicht um die Mittagszeit ihren Höhepunkt mit 18,5ºC. In den Nachmittagsstunden sinken die Temperaturen auf 16,9ºC, um schließlich in den Abendstunden auf milden 14,51ºC zu verharren. Dieser sanfte und stetige Verlauf ermöglicht die verschiedensten Aktivitäten, von belebenden Morgenspaziergängen bis hin zu entspannten Abenden im Freien.

Die gefühlten Temperaturen

Das subjektive, thermische Empfinden liegt im Tagesverlauf leicht unter den gemessenen Temperaturen. Morgens werden gefühlte 14,13ºC erwartet, während die gefühlte Temperatur am Tag auf 18,1ºC steigt. Am Nachmittag werden Sie auf gefühlte 16,55ºC stoßen und in der Nacht sinkt das Thermometer auf 14,18ºC. Damit bleibt das empfundene Klima angenehm und konstant.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Es sind keine extremen atmosphärischen Bedingungen zu erwarten. Ein relativ hoher Atmosphärendruck von 1023 hPa und ein Luftfeuchtigkeitswert von 65 Prozent schaffen eine frische und klare Umgebung. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3,67m/s in Richtung 106º und wird in Böen bis zu 4,24m/s erreichen. Trotz der leichten Brise bleibt der Himmel klar - die Wolkendecke beträgt lediglich 2% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null. Ein idealer Tag, um die Schönheit Santa Ponsas in vollen Zügen zu genießen.