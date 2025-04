Wetteraktualisierung: Teils bewölkter Himmel für Palma am 9. April 2025

In Palma erwartet uns heute ein teils bewölkter Himmel mit gelegentlichen Wolken. Der Tag wird geprägt von milden Temperaturen und geringer Regenwahrscheinlichkeit. Ein idealer Tag also, um das Frühlingserwachen auf unserer wunderschönen Insel zu genießen.

Temperaturprofil des Tages

Die Mindesttemperatur für heute liegt bei 12,23ºC, wohingegen wir am Tag mit einer Maximaltemperatur von 20,68ºC rechnen können. Morgens starten wir mit 12,23ºC in den Tag, klettern dann auf 20,68ºC zur Mittagszeit, und erwarten einen milden Nachmittag mit 18,99ºC. Die Nachttemperaturen sinken wieder auf behagliche 13,5ºC.

Gefühlte Temperaturen

Aber wie fühlt sich das Wetter in Palma wirklich an? Morgens erwachen wir zu gefühlten 11,52ºC. Über den Tag verteilt steigt das Thermometer auf 20,19ºC und kommt am Nachmittag auf angenehme 18,59ºC herunter. Die Nacht wird mit erfrischenden 13,02ºC gefühlten Temperaturen erwartet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zusammen mit diesen Temperaturen erwartet uns ein ruhiger Tag in Bezug auf den Luftdruck mit 1019 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 53%. Der Wind weht aus Süd-Südwest mit 3,65m/s und ist mit Böen von 4,03m/s zu rechnen. Trotz der gerade einmal 11%igen Wolkendecke, möchten wir festhalten, dass die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt, was bedeutet, dass wir von einem trockenen Tag ausgehen können.