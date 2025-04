Das Wetter in Sóller für den 09. April 2025

Gute Nachrichten für alle Wetterliebhaber und Sonnenanbeter in Sóller! Der 09. April 2025 verspricht, ein angenehmer Tag zu werden. Mit nur mäßiger Bewölkung und null Regenwahrscheinlichkeit, ist die Insel im Herzen des Tramuntana-Gebirges bereit, uns mit ihrem charakteristischen Frühlingswetter zu verwöhnen. Uns steht ein Tag mit Temperaturen zwischen 12,31°C am Morgen und 21,28°C zur Mittagszeit bevor.

Die genauen Temperaturen

Beginnen wir mit dem frühen Morgen: Die Temperatur wird bei angenehmen 12,31ºC liegen - perfekt für einen gemütlichen Spaziergang durch die frühmorgendliche Stille von Sóller. Im Laufe des Tages wird die Temperatur auf ein Maximum von 21.19ºC steigen. Ideal, um das Lebensgefühl im pittoresken Sóller in vollen Zügen zu genießen. Am Nachmittag erwartet uns eine angenehme Kühle mit 18.81ºC und in der Nacht sinkt die Temperatur auf 13.26ºC.

Die gefühlten Temperaturen

Was genau bedeuten diese Zahlen aber für unser Wohlbefinden? Nun, das thermische Gefühl, das an diesem Tag erwartet wird, liegt morgens bei etwa 11.63ºC - genau richtig für einen guten Start in den Tag. Tagsüber steigt dieses auf 20.64ºC, sodass Sie vollkommen in der ländlichen Idylle Mallorcas aufgehen können. Am Nachmittag werden wir uns bei 18.47ºC wohl fühlen und die Nachtruhe beginnt mit einem thermischen Gefühl von 12.81ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die anderen meteorologischen Aspekte angeht, so wird der Atmosphärendruck bei steilen 1019 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt attraktive 49%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 1.96m/s aus Richtung 116° wehen, mit Windböen von bis zu 2m/s. Da es nur mäßig bewölkt ist und keine Regenwahrscheinlichkeit besteht, können wir uns also auf einen insgesamt angenehmen Tag freuen, ganz im Zeichen der mediterranen Luft Mallorcas.