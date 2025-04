Wettervorhersage für Alcúdia am 9. April 2025

Im herzlich sonnigen Alcúdia beginnt der Frühling üblicherweise mit einer Mischung aus stabilem Wetter, geprägt von milden Temperaturen und vereinzelten Wolkenformationen. Genau ein solches Wetterbild erwartet uns laut aktueller Prognose für den kommenden 9. April 2025. Die Wetterbedingung für den Tag wird nicht mehr als "ein paar Wolken" umfassen. Die Wolkendecke wird dabei auf dem entspannten Wert von 21% liegen. Eine sehr geringe Regenwahrscheinlichkeit von 0 Prozent trägt zu einer entspannten Frühlingskulisse bei.

Die Tages-Temperatur

Die Temperaturen in Alcúdia variieren am 9. April 2025 zwischen recht angenehmen 13,29ºC am Morgen und einem erfreulichen Maximum von 19,78ºC am Tage. Der kühlen Frische des Morgens folgt eine sanfte Erwärmung auf 19,22ºC während der Tagestunden. Gegen Nachmittag kühlt es sich leicht ab auf 17,67ºC und in der Nacht erwarten wir eine zum Schlafen angenehme 14,29ºC.

Gefühlte Temperaturen und thermische Empfindung

Aber genug von Zahlen und Grad, wie wird man diesen Tag in Alcúdia denn nun wirklich fühlen? Das hängt von den sogenannten „gefühlten Temperaturen“ ab, die an das thermische Wohlbefinden angepasst sind. Morgens werden wir eine gefühlte Temperatur von 12,74ºC haben. Tagsüber steigt diese auf erfrischende 18,87ºC und zum Nachmittag erwarten wir ein wohliges 17,29ºC. Nachts sinkt das thermische Gefühl auf eine angenehme 13,97ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Was wären wir Meteorologen, wenn wir nicht auch den genauen Luftdruck parat hätten? An besagtem 9. April 2025 dürfen wir einen atmosphärischen Druck von 1019 hPa erwarten. Die Luftfeuchtigkeitsrate liegt dabei bei einem komfortablen Wert von 64 Prozent. Damit eignet sich der Tag perfekt für längere Ausflüge im Freien. Auch der Wind wird seinen Beitrag für ein angenehmes Wetter der Baleareninsel leisten: Mit 5,97m/s und Böen von 5,58m/s weht er größtenteils aus Richtung 119º. Ideal für Segler und Surfer, die den frühlingshaften Tag auf dem Wasser genießen wollen. Es bleibt also bei der Erkenntnis: Das Wetter auf Mallorca, speziell in Alcúdia, hält am 9. April 2025, was es verspricht. Ein Tag, wie er im Frühlingsbuch steht.