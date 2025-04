Wetterbericht: Ein stimmungsvoller Frühlingstag erwartet uns in Cala Millor

Beginnen wir den Tag mit einem Update zu den Wetterbedingungen in Cala Millor, einer unserer liebsten, sonnenverwöhnten Ecken auf Mallorca. Heute erwartet uns ein friedlicher Frühlingstag mit nur ein paar Wolken, die den Himmel zieren. Die Temperaturen bewegen sich zwischen milden 13,55°C und frühlingshaften 16,57°C, was für eine perfekte Kombination aus Komfort und Frische sorgt.

Die erwarteten Temperaturen

Die geplante Temperaturverteilung für den Tag ist äußerst angenehm. Wir beginnen den Morgen bei erwarteten 13,59°C, steigen am Tag auf bis zu 16,5°C und kühlen am Nachmittag auf gemütliche 15,83°C ab. Die Nacht erwartet uns mit milden 14,19°C, ideal für einen ruhigen Frühlingsabend.

Das wahrgenommene thermische Gefühl

Während sich die tatsächlichen Temperaturen gut anfühlen, gibt es eine weitere Kennzahl, die wir als Meteorologen häufig verwenden: das thermische Gefühl. Dies berücksichtigt Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit. Für heute erwarten wir morgens ein thermisches Gefühl von 13,22°C, tagsüber 16,11°C, nachmittags 15,45°C und in der Nacht 13,94°C. Alles in allem ein angenehmer Tag.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wir haben auch einen stabilen atmosphärischen Druck von 1019 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 73%. Unser Wind hat eine Geschwindigkeit von 4,5m/s und kommt aus Richtung 120º. Darüber hinaus können wir mit Windböen von bis zu 5,62m/s rechnen, was den Tag angenehm belebt. Das Himmelbild wird durch eine Wolkendecke von 17% bereichert, aber die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 0, somit lohnt es sich, draußen zu sein und das schöne Wetter zu genießen. Zusammengefasst erleben wir in Cala Millor einen herrlichen, milden Frühlingstag. Nehmen Sie Ihren favorisierten Sonnenhut und begeben Sie sich auf einen Spaziergang entlang der wunderschönen Küste oder gönnen Sie sich einen Cappuccino in einem der gemütlichen Cafés. Genießen Sie den Tag in vollen Zügen, das Wetter spielt garantiert mit!