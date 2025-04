Wettervorhersage für Port d'Andratx Apr 09, 2025

Ein strahlender Tag erwartet uns heute in Port d'Andratx, in der bezaubernden Gegend von Mallorca. Mit einem klaren Himmel, den ganzen Tag über und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Unsere Wetterprognose prophezeit einen Tag voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen.

Temperaturen durch den Tag

Die Temperaturen halten sich heute ungewöhnlich konstant. Der Tag begrüßt uns mit angenehmen 14.88ºC am Morgen, die bis zum Mittag auf 17.55ºC ansteigen. Auch der Nachmittag bleibt mit 17.44ºC durchaus warm, wobei die Nachttemperaturen immerhin noch milde 15.78ºC aufzeigen werden. Die Mini-Tageshöchsttemperatur liegt also bei 17.77ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlte Temperatur, welche generell von der Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird, präsentiert sich ähnlich homogen. Am Morgen fühlt es sich mit 14.36ºC etwas kühler an, doch tagsüber erleben wir ein fast sommerliches Gefühl mit 17.19ºC. Der Nachmittag bringt weiterhin gefühlte 17.17ºC, während es in der Nacht auf 15.45ºC abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ausgiebiges Atmen wird uns heute ermöglicht durch den gelassenen Atmosphärendruck von 1019 hPa und einen akzeptablen Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 70%. Der Wind zeigt sich moderat und bläst mit einer Geschwindigkeit von 4.59 m/s aus Richtung 91º und Böen von 5.31 m/s. Die Wolkendecke bleibt mit 7% äußerst gering.

Also, liebe Mallorca-Liebhaber, genießen Sie diesen strahlenden Tag in Port d'Andratx in vollen Zügen und lassen Sie sich von dieser Schönheit der Natur verzaubern!