Der sonnige Frühlingstag in Santanyí - Wettervorhersage für den 9. April 2025

Die Sonne scheint auf das malerische Santanyí im schönen Mallorca. Mit klarem Himmel und frühlingshaften Temperaturen verspricht der 9. April 2025 ein wunderbarer Tag zu werden. Die dunklen, kalten Wintertage sind vorbei und der Frühling hat endlich Einzug gehalten. Die Mindesttemperatur wird bei angenehmen 13.79°C liegen und bis zu einer Höchsttemperatur von 18.08°C ansteigen.

Temperaturverlauf

In den frühen Morgenstunden werden die Temperaturen bei etwa 13.81°C liegen und sich dann schön auf 17.97°C tagsüber erholen. In den Nachmittagsstunden können wir mit einem leichten Rückgang auf etwa 16.53°C rechnen, bevor die Temperatur während der Nacht auf 14.42°C abkühlt. Perfektes Wetter, um den Tag draußen zu verbringen und die natürliche Schönheit von Santanyí zu genießen.

Gefühlte Temperaturen

Die tatsächliche Temperatur ist eine Sache, aber das gefühlte Wetter ist eine andere. Morgens werden Sie sich bei etwa 13.49°C warm genug fühlen, mit einem Tageshoch von angenehmen 17.60°C. Am Nachmittag wird das Thermometer etwas auf 16.17°C sinken, während die gefühlten Temperaturen in der Nacht bei etwa 14.27°C liegen werden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den atmosphärischen Druck betrifft, so können wir einen Wert von 1019 hPa erwarten, während der Prozentsatz der Luftfeuchtigkeit bei moderaten 68% liegen wird. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.72m/s und kommt aus 98° Richtung, mit Böen von bis zu 6.39m/s. Mit einer Wolkendecke von nur 9% und keiner Regenwahrscheinlichkeit verspricht es ein hervorragender Tag zu werden, um die Freuden des Frühlings in Santanyí zu genießen.