Wettervorhersage für Santa Ponsa am 9. April 2025

Liebe Leserinnen und Leser, bei der Meteorologie-Zentrale Mallorca haben wir die Wetteraussichten für den 9. April 2025 in Santa Ponsa genauestens analysiert und geprüft. Die vorhergesagten Bedingungen versprechen einen Tag unter klarem Himmel und mit angenehmen Temperaturen. Keine Sorge, ein Regenschirm wird nicht benötigt, denn die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent.

Temperaturaussichten

Die thermischen Verhältnisse in Santa Ponsa sind als frühlingshaft zu bezeichnen. Die minimale Temperatur wird mit 13.51ºC erwartet, und die maximale Temperatur wird voraussichtlich 18.59ºC erreichen. Betrachtet man den Verlauf des Tages genauer, so wird es am Morgen etwa 13.51ºC, am Tag 18.52ºC, am Nachmittag 17.65ºC und in der Nacht 14.43ºC sein.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl, also die empfundene Temperatur, die die Auswirkung von Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit berücksichtigt, wird leicht von den tatsächlichen Temperaturen abweichen. Morgens wird es sich voraussichtlich wie 12.93ºC anfühlen, tagsüber wie 18.12ºC, am Nachmittag wie 17.35ºC und nachts wie 14.02ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen zeichnen ebenfalls ein angenehmes Bild. Der erwartete atmosphärische Druck ist 1019 hPa und der Prozentsatz der Luftfeuchtigkeit beträgt rund 65%. Was den Wind betrifft, so wird ein mäßiger Wind aus Richtung 76º mit einer Geschwindigkeit von 4.61m/s und Böen von 5.31m/s vorausgesagt. Die Bedeckung mit Wolken ist gering und liegt bei nur 7%.

Freuen Sie sich also auf einen schönen, klaren Tag in Santa Ponsa! Wie immer erinnern wir Sie daran, bei allen Wetterbedingungen vorsichtig zu sein und ihre Aktivitäten entsprechend zu planen.