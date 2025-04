Das Wetter in Sóller am 10. April 2025: Wechselhaft, aber Frühlingshaft

Wir können sagen, dass Frühling auf Mallorca ein Genuss ist, mit milden Temperaturen und oft klarem Himmel. Sóller, eine schöne Stadt auf der spanischen Insel Mallorca, ist für seine außergewöhnlichen Wetterkonditionen bekannt. Für den 10. April 2025 wird in Sóller ein bevorzugt wolkenloser Himmel mit nur ein paar Wolken erwartet. Genau das richtige Wetter, um eine Wanderung durch die malerische Landschaft Mallorcas zu unternehmen oder die charmanten Straßen von Sóller zu erkunden.

Eine Wetteranalyse der Tages- und Nachttemperaturen

In Sóller wird ein angenehmer Frühlingstag erwartet. Die minimale Temperatur wird bei etwa 12.26ºC liegen und die maximale Temperatur wird voraussichtlich 21.33ºC erreichen. Der Morgendämmerung begleitet uns bei einer erwarteten Temperatur von 12.26ºC, während der Tag mit 21.08ºC mild wird. Der Nachmittag hält eine Temperatur von 17.68ºC bereit und die Nacht wird uns mit etwa 12.95ºC erfrischen.

Das Wohlgefühl: gefühlte Temperaturen im Detail

Doch wie fühlen sich diese Temperaturen tatsächlich an? Den Prognosen zufolge wird das thermische Gefühl morgens bei etwa 11.6ºC liegen, tagsüber bei 20.52ºC, nachmittags bei etwa 17.15ºC und in der Nacht geht es leicht zurück auf 12.44ºC. Dies sind angenehme Temperaturen, die typisch für den Frühling in Sóller sind.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein Blick auf weitere Faktoren

Aber das Wetter ist mehr als nur Temperaturen. Der atmosphärische Druck wird voraussichtlich bei 1020 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird einen Prozentsatz von 49 erreichen. Aber was ist mit dem Wind? Es wird erwartet, dass der Wind mit einer Geschwindigkeit von 2.76 m/s aus Richtung 113º weht, mit Böen bis zu 3.97m/s. Und die Wolkendecke? Es wird eine geringe Wolkendecke von etwa 19% erwartet und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0 – also ein idealer Tag, um draußen zu sein!