Wetter in der Perle Mallorcas: Alcúdia am 10. April 2025

Wenn Sie sich fragen, was das Wetter in Alcúdia, der faszinierenden Stadt auf der Insel Mallorca, am 10. April 2025 für uns bereithält, hier ein Überblick. Der Tag verspricht ein angenehmes Frühlingswetter, ideal für eine Erkundungstour durch die charmante Altstadt oder einfach nur einen Spaziergang an der Küste. Die Prognose deutet auf einen Tag mit ein paar Wolken und frischen Temperaturen hin.

Temperaturen Die Temperaturen in Alcúdia gestalten sich abwechslungsreich. Mit einer minimalen Temperatur von 13.68ºC in der Früh und einer maximalen Temperatur von 17.98ºC im Tagverlauf ist für frische Witterung gesorgt. Morgens dürfen wir uns auf etwa 13.75ºC einstellen, während das Thermometer am Tag auf bis zu 17.72ºC klettert. Der Nachmittag bleibt mit 16.83ºC angenehm mild, während in der Nacht die Temperatur bei um die 13.8ºC liegen wird. Gefühlte Temperaturen Das Gefühl der Temperatur, beeinflusst durch diverse atmosphärische Bedingungen, weicht oft von der gemessenen Temperatur ab. Am Morgen werden wir uns auf eine gefühlte Temperatur von 13.48ºC einstellen können. Am helllichten Tag wird es sich dann bei etwa 17.38ºC vermutlich um einiges wärmer anfühlen. Der Nachmittag bringt uns gefühlte 16.45ºC und in der Nacht wird es sich aufgrund der erhöhten Feuchtigkeit bei 13.53ºC etwas frischer anfühlen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck wird bei stabilen 1021 hPa liegen, ein Zeichen für beruhigendes Wetter. Beim Atemholen spüren wir eine relative Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent, was für einen erfrischenden Tag sorgt. Leichte Brisen werden die Segel der Boote mit einer Geschwindigkeit von 5.46m/s aus Richtung 75º füllen, wobei Böen von 5.5m/s erwartet werden. Und sollten Sie in den Himmel schauen: Die Wolkendecke beträgt zarte 19% und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei erfreulichen 0 Prozent. Mit dem Wetter in Alcúdia für den 10. April 2025 steht also einem genussvollen Tag nichts im Wege, ob man nun durch die farbenfrohen Gassen schlendert oder den malerischen Hafen bewundert.