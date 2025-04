Wetterbericht für Port d'Andratx, 10. April 2025 - Ein Vorfrühlingstag mit gemischten Gefühlen

Guten Tag! Das Wetter in Port d'Andratx, am verträumten Zipfel Mallorcas, wird uns heute überwiegend bewölkt präsentiert, aber fernab jeder Regenwahrscheinlichkeit. Eingebettet in die natürliche Umgebung dieses charmanten Hafens, wird der Himmel von einer 59%igen Wolkendecke adorniert, die einen interessanten Kontrast zum sonst so leuchtenden Frühlingshimmel darstellt.

Die Temperaturen: Ein Schwenk von mild bis moderat warm Der heutige Tag bringt ausgeglichene Temperaturen mit sich. Unsere Prognosen zufolge wird das Minimum bei angenehmen 14,92°C liegen und das Thermometer könnte am Höchstpunkt des Tages auf bis 18,52°C klettern. Der Morgen wird mit 14,94°C recht mild ausfallen, während der Tag mit 18,16°C und der Nachmittag mit 18,06°C leicht wärmer wird. Und auch die Nacht verspricht mit erwarteten 15,31°C keinesfalls unbehaglich kühl zu werden. Gefühlte Temperaturen: Ein wahrer Hauch von Frühlingsbrise Unter Berücksichtigung von Wind und Luftfeuchtigkeit wird sich das Wetter heute größernteils angenehm gestalten. Die gefühlte Temperatur liegt morgens bei 14,29°C, steigt im Laufe des Tages leicht auf 17,83°C an, bleibt am Nachmittag nahezu gleich mit 17,75°C und kühlt nachts geringfügig auf 14,96°C ab. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit & Wind: Ein Blick auf die geringfügigen Details Die atmosphärischen Aspekte zeichnen heute ebenfalls ein zufriedenstellendes Bild. Der atmosphärische Druck wird bei 1020 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 69%. Der Wind wird uns mit einer Geschwindigkeit von 5,34 m/s und in einer Richtung von 112° erfrischen. Böen könnten dabei Geschwindigkeiten von bis zu 7,26 m/s erreichen. Insgesamt lässt sich der Tag in Port d'Andratx als ein angenehmer, vorfrühlingshafter Tag beschreiben – überwiegend bewölkt, aber insgesamt weder zu kalt noch zu warm.