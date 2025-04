Wetterbericht für Santanyí am 10. April 2025

Ein Tag in Santanyí mit mäßig bewölktem Himmel und angenehmen Temperaturen erwartet uns am 10. April 2025. Wir können uns auf eine minimale Temperatur von 13.7ºC und eine maximale von 17.6ºC freuen. Die Wetterbedingungen, die uns während des ganzen Tages begleiten, präsentieren sich auf Mallorca in einem sanften Übergang von einem frischen Morgen zu einem milden Tag und Nachmittag, bevor der Abend uns zurück zu kühleren Bedingungen führt.

Temperaturverlauf im Detail Den Tag wird man mit einer herrlichen Temperatur von 13.7ºC beginnen. Tatsächlich werden wir während der Tagesstunden einen angenehmen Anstieg auf 17.6ºC erleben. Der Nachmittag wird mit milden 16.1ºC daherkommen, bevor uns die abendlichen Stunden wieder auf eine Temperatur von 14.32ºC runter bringen. Die gefühlten Temperaturen Es ist wichtig zu beachten, dass die gefühlte Temperatur leicht von der tatsächlichen Temperatur abweichen kann. Der Morgen empfängt uns mit einem gefühlten Temperaturwert von 13.48ºC. Am Tag fühlen wir uns dann mit 17.26ºC sehr wohl, während der Nachmittag mit einer gefühlten Temperatur von 15.8ºC eher mild daherkommt. Schließlich werden wir in der Nacht eine gefühlte Temperatur von 14.13ºC erleben. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der bevorstehende Tag in Santanyí wird begleitet von einem atmosphärischen Druck von 1021 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 71%. Der Wind weht mit einer erwarteten Geschwindigkeit von 6.97 m/s aus etwa 81º und Böen können sogar eine Geschwindigkeit von bis zu 9 m/s erreichen. Trotz einer Wolkendecke von 43%, ist die Regenwahrscheinlichkeit für den gesamten Tag gleich null. Mit diesen Informationen im Hinterkopf können wir sagen: Packen Sie Ihre Sonnenbrille und genießen Sie einen Tag in Santanyí mit diesem wunderbar gemäßigten Wetter. Bleiben Sie auf dem Laufenden für weiteren Wetterberichte und Updates.