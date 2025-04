Die Wettervorhersage für Santa Ponsa am 10. April 2025

Inmitten des wunderschönen mallorquinischen Archipels bietet Santa Ponsa uns einen überwiegend bewölkten Tag. Für Besucher und Einheimische gleichermaßen deuten die prominenten, silbrigen Wolken auf ein friedliches und ruhiges Klima hin. Die Wolken, die 59% des Himmels bedecken, bringen jedoch auch ihre eigene Sprache des Wetters mit, hinterlassen ihre Anwesenheit empfindlich in der Luft und laden uns alle zu einem entspannten Tag ein.

Temperaturen den ganzen Tag über

Die Temperaturen im Tagesverlauf variieren von mild bis warm. Wir beginnen den Morgen mit einer angenehmen 13.42ºC - ideal für einen Spaziergang entlang der glitzernden Küste von Santa Ponsa. Im Laufe des Tages erwartet uns eine maximale Temperatur von 19.07ºC, perfekt, um sich dem Strandleben hinzugeben. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 17.94ºC, bevor sie in der Nacht auf 14.05ºC abkühlt.

Gefühlte Temperaturen

Ebenso wichtig wie die tatsächlichen Temperaturen sind die gefühlten Temperaturen, denn sie bestimmen, wie wir das Wetter wahrnehmen. So beginnen wir den Morgen mit gefühlten 12.78ºC und steigen tagsüber auf 18.65ºC. Am Nachmittag wird es sich immer noch angenehm mild anfühlen mit 17,51ºC. Und wenn wir uns in die Nacht hinein auf den Weg nach Hause machen, können wir eine gefühlte Temperatur von 13.70ºC erwarten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

In Bezug auf die atmosphärischen Bedingungen erwarten wir einen stabilen atmosphärischen Druck von 1020 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt komfortable 62%. Seien Sie jedoch auf leichte Brisen vorbereitet, da der Wind mit einer Geschwindigkeit von 6.34m/s aus Richtung 108º wehen wird, und gelegentlich könnten Böen von bis zu 8m/s auftreten.

Also, egal ob Sie ein Einheimischer oder ein Besucher sind, ein Sonnenanbeter oder ein Segler, schützen Sie sich gegen die frische Brise und genießen Sie die natürliche Schönheit, die Santa Ponsa zu bieten hat.