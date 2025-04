Das Wetter in Cala Rajada am 10. April 2025: Ein sonnenverwöhnter Tag, flankiert von luftig leichten Wolken

Wenn wir eine Sache in der Wettervorhersage lieben, dann ist es Klarheit und Stabilität. Und für Cala Rajada, das Juwel der Ostküste Mallorcas, sieht es am 10. April 2025 danach aus. Mit nur wenigen Wolken, die den Himmel zu 19% bedecken, strahlt die Frühlingssonne, während die Temperaturen auf angenehme Werte klettern. Ein Tag wie dieser hebt nicht nur die Stimmung, sondern lädt auch dazu ein, das herrliche Klima und die natürliche Schönheit Mallorcas zu genießen.

Eine angepasste Temperaturspanne: Von der Morgenfrische zum milden Nachmittag

Am Morgen erwarten uns in Cala Rajada milde 14.6ºC. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer dann auf erfrischende 16.17ºC - eine perfekte Ausgangsbedingung für all jene, die das Leben unter freiem Himmel lieben. Zum Nachmittag sinken die Werte leicht auf 15.78ºC, bevor sie mit Einbruch der Nacht nochmals auf 14.83ºC runtergehen. Das Tagesminimium liegt bei 14.53ºC und das Maximum bei 16.42ºC.

Das Gefühl macht das Wetter: Wie sich die Temperaturen tatsächlich anfühlen

Nicht immer sagen die reinen Zahlen die ganze Wahrheit. Besonders beim Wetter spielen weitere Parameter eine entscheidende Rolle. So fühlen sich die Morgenstunden mit 14.41ºC milder an und tagsüber liegt die empfundene Temperatur bei angenehmen 15.85ºC. Am Nachmittag spüren Sie 15.48ºC und auch die Nacht wird mit einer gefühlten Temperatur von 14.61ºC als erfrischend mild wahrgenommen.

Atmosphärenparameter: Wind, Druck und Feuchtigkeit im Detail

Der Blick auf die weiteren Details offenbart eine ruhige Wetterlage. Der Atmosphärendruck liegt stabil bei 1021 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 77%. Leichte Winde aus 91º-Richtung mit einer Geschwindigkeit von 5.9m/s und Böen bis zu 7.48m/s strahlen eine ruhige Atmosphäre aus, die nicht nur für einen sonnigen, sondern auch für einen windstillen Tag sorgt. Die Regenwahrscheinlichkeit? Absolute Null - der 10. April 2025 in Cala Rajada bleibt trocken!

Zusammengefasst: Der 10. April in Cala Rajada verspricht ein Tag voller Sonnenschein, milden Temperaturen und leichter Wolken zu werden. Perfekt um die natürliche Schönheit Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.