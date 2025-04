Wettervorhersage für Palma de Mallorca, 11. April 2025 - Begrüßen Sie einen leicht kühlen Tag unter dem bedeckten Himmel

Willkommen zu Ihrer täglichen Wettervorhersage für die bezaubernde Hauptstadt der Balearen, Palma de Mallorca. Wie Sie sich wahrscheinlich schon vorstellen können, bietet uns das Wetter in Palma am 11. April 2025 einige Überraschungen. Der Tag beginnt unter einem wolkenverhangenen Himmel, genannt "Nubes", ohne jegliche Regenwahrscheinlichkeit, trotz der bedeckten Wolkenschicht. Die Temperatur variiert zwischen einem Minimum von 12.12°C und einem Maximum von 20.75°C, jedoch fühlt sich das Wetter zu verschiedenen Tageszeiten etwas anders an.

Temperaturschwankungen im Laufe des Tages

Zu Beginn des Tages, am Morgen, erwarten wir eine Temperatur von 12.27°C. Der Tag erwärmt sich daraufhin auf 20.03°C, bevor er am Nachmittag auf 17.83°C abkühlt. Freuen Sie sich auf eine gemütliche Nacht mit einer angenehmen Temperatur von 14.45°C. Bleiben Sie also am besten mit einer leichten Jacke bewaffnet, um den Temperaturschwankungen im Laufe des Tages gerecht zu werden.

Gefühlte Temperaturen differieren leicht

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen für Palma vorliegen, ist das thermische Gefühl den ganzen Tag über etwas anders. In der Früh fühlen sie sich auf etwa 11.8°C abgekühlt an und erwärmen sich im Tagesverlauf auf rund 19.39°C. Am Nachmittag sinkt das Thermometer auf etwa 17.26°C und nachts auf 13.78°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind komplettieren die Vorhersage

Zum Ende unseres Wetterberichts für Palma de Mallorca betrachten wir als nächstes die atmosphärischen Bedingungen. Die prognostizierten Bedingungen umfassen einen Atmosphärendruck von 1018 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 50%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.99m/s aus Richtung 93°, mit Böen von bis zu 8.49m/s. Trotz der 100% bedeckten Wolkenschicht, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%, was einen trockenen Tag verspricht. Bleiben Sie also vorbereitet, genießen Sie das Wetter und nehmen Sie den Tag in Angriff!