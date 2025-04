Wetterbericht Sóller, 11. April 2025: Ein feuchtfrischer Tag

In einem markanten Wechselspiel von Sonnenschein und bedecktem Himmel, empfängt Sóller seine Bewohner und Gäste am 11. April 2025. Die Wettersituation präsentiert sich mit der Bedingung "nubes", wobei trotz des wolkenverhangenen Himmels kein Regen in Sicht ist. Die Temperaturen reichen kühlen 12,11ºC bis hin zu milder Wärme von 20,35ºC.

Die Temperaturen des Tages Der Morgen wird erwartungsgemäß kühler sein, wobei wir eine Mindesttemperatur von 12,17ºC vorhersagen. Da der Tag weiter voranschreitet, erreicht die Temperatur tagsüber ihren Höhepunkt mit 19,57ºC. Am Nachmittag erwarten wir dann 17,29ºC und die Nacht wird abrunden mit frischen 14,35ºC. Gefühlte Temperaturen: Wie kalt ist es wirklich? Trotz der tatsächlichen Temperaturen sollte man die empfundenen Temperaturen berücksichtigen, die oft eine ganz andere Geschichte erzählen. Am Morgen werden die Temperaturen auf 11,51ºC gefühlt, während sie tagsüber auf etwa 18,91ºC ansteigen. Am Nachmittag wird die gefühlte Temperatur auf 16,64ºC absinken und auf 13,33ºC während der Nacht. Wind, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit – ein Tripel der Wetterbestimmenden Eigenschaften Ein weiterer wichtiger Aspekt des Wetters in Sóller wird der atmosphärische Druck mit 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit mit 51% sein. Was den Wind angeht, so werden wir leichte Brisen von 3,25m/s aus Richtung 114º erwarten, mit möglichen Windböen von bis zu 4,65m/s. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 11. April in Soller ein Tag der wechselnden Stimmungen sein wird, begleitet von kühler Frische am Morgen und wärmeren Temperaturen am Tag. Trotz eines komplett bedeckten Himmels lässt die Regenwahrscheinlichkeit von null die Herzen derjenigen höher schlagen, die hoffen, trocken zu bleiben.