Wetterprognose Alcúdia - 11. April 2025: Wolken ziehen auf

Alcúdia, eine gewachsene Perle auf der spanischen Insel Mallorca, wartet heute, am 11. April 2025, mit einem wolkenverhangenen Himmel auf. Trotz der "nubes"-Bedingung wird es bei uns keinen Regen geben, die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 0 Prozent. Samtig weiche Temperaturen von mindestens 13,29°C und maximal 18,53°C versprechen, dass der Tag trotz der Wolken zu einem Genuss wird.

Temperaturspektrum

Die Langschläfer unter uns dürfen sich auf einen milden Morgen mit einer Temperatur von 13,46°C freuen. Im Laufe des Tages wird das Quecksilber auf bis zu 18,08°C steigen, bevor es am Nachmittag leicht auf 17,01°C absinkt. Die Nacht hat eine angenehme Temperatur von 14,53°C für uns auf Lager.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl hat bei uns einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung des Wetters. Heute dürfen wir uns auf gefühlte 13,13°C am Morgen freuen. Am Tag steigt die gefühlte Temperatur auf 17,67°C an, fällt am Nachmittag leicht auf 16,67°C, bevor sie sich in der Nacht bei 14,26°C einpegelt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Für die technisch Interessierten unter uns wird der atmosphärische Druck heute bei 1019 hPa liegen. Trotz der Wolkendecke bleibt der Himmel mit einer Luftfeuchtigkeit von 66 Prozent angenehm trocken. Für unsere Segelfreunde: Der Wind wird mit 7,1 m/s aus Richtung 120º wehen, dabei werden Böen von bis zu 8,25 m/s erwartet. Der Himmel präsentiert sich mit einer Wolkendecke von 100 Prozent.

Ungeachtet der winterlichen Wolken bleibt Alcúdia ein zauberhafter Ort, der mit angenehmen Temperaturen und einer entspannten Atmosphäre lockt. Genießen Sie Ihren Tag auf Mallorca, egal, wo Sie ihn verbringen!