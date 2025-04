Wetterbericht für Cala Millor am 11. April 2025: Bewölkung und frische Temperaturen

In Cala Millor steht uns am 11. April 2025 ein Tag mit bedecktem Himmel und angenehmen Temperaturen bevor. Der Frühlingshimmel über dem beliebten Urlaubsparadies präsentiert sich mit einer geschlossenen Wolkendecke, allerdings bleibt die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei null Prozent. Mit solchen Bedingungen erwartet uns in dem mallorquinischen Hotspot ein Tag, der die Vorzüge der Insel ebenso unterstreicht, wie die typisch mediterranen Wetterbedingungen.

Der Temperaturverlauf des Tages Nach einem milden Morgen bei 13,91ºC steigt die Temperatur im Laufe des Tages auf angenehme 16,27ºC an. Am Nachmittag erwarten wir 15,53ºC und in der Nacht kühlt es auf 14,55ºC ab. Dabei bleibt die Temperatur stets im gemäßigten Bereich, zwischen einer minimalen Temperatur von 13,76ºC und einer maximalen von 16,33ºC. Wie fühlt sich das Wetter an? Das thermische Gefühl wird morgens bei milden 13,52ºC liegen und im Laufe des Tages langsam auf 15,91ºC steigen. Am Nachmittag nimmt das thermische Empfinden leicht ab und erreicht 15,23ºC, bevor es bei Nacht auf 14,28ºC abfällt. Obwohl die tatsächlichen Temperaturen dadurch höher sind, bleibt das gefühlte Wetter stets auf einem erfrischenden Niveau, ideal für Entdeckungstouren oder erholsame Spaziergänge am Strand. Atmosphärische Bedingungen Bei einem atmosphärischen Druck von 1020 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 75 Prozent erwartet uns in Cala Millor ein recht frischer Frühlingstag. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,64 m/s aus Richtung 101º wehen und es werden Böen mit bis zu 10,29 m/s erwartet. Das spiegelt die typischen Frühlingsbedingungen auf Mallorca wider, die diesen Tag zu einem idealen Zeitpunkt für einen Ausflug in die Natur oder ein gemütliches Picknick am Strand machen.