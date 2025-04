Das Wetter in Port d'Andratx am 11. April 2025: Ein Tag unter bewölktem Himmel

Herzlich Willkommen in unserer aktuellen Berichterstattung über das Wetter in Port d'Andratx, der malerischen Gemeinde auf Mallorca. Mit seiner Mischung aus traditionellem Charme und moderner Eleganz ist Port d'Andratx der perfekte Ort für jedes Wetter - und heute werden wir ein umfangreiches Bild des Wetters am 11. April 2025 zeichnen. Der heutige Tag präsentiert sich mit einer geschlossenen Wolkendecke, auch "nubes" genannt.

Die Temperaturschwankungen des Tages Beginnen wir mit einem Blick auf die Temperaturen. Der heutige Tag startet mit einer minimalen Temperatur von 14.58ºC, und steigt im Tagesverlauf bis zur Spitze mit 19.05ºC. Der Morgen begrüßt uns mit leicht kühlen 14.74ºC, die Temperatur steigt jedoch im Laufe des Tages auf angenehme 18.25ºC an. Beim Übergang zum Nachmittag bleibt es relativ konstant bei 18.03ºC, und die Nacht kühlt etwas auf 16.22ºC ab. Wie fühlt sich die Temperatur an? Neben den objektiven Daten zur Temperatur, ist es uns auch wichtig, wie diese Temperaturen sich real anfühlen. Unser Wettergefühl liegt heute Morgen bei 14.28ºC, was bedeutet dass die gefühlte Temperatur nahezu der tatsächlichen Temperatur entspricht. Gehen wir in den Tag über, so kommen wir auf 17.8ºC. Der Nachmittag hält sich nahezu konstant bei 17.61ºC, und die Nacht beschert uns ein Gefühl von 15.78ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein Blick auf die Details Lassen Sie uns nun auf weitere wichtige Aspekte des Wetters eingehen. Der Atmosphärendruck liegt heute bei 1018 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 64%, was für ein relativ trockenes Klima sorgt. Der Wind wird uns mit einer Geschwindigkeit von 7.02m/s begegnen und Böen erreichen Höchstwerte von 9.76m/s in der Richtung von 99º. Trotz der vollen Wolkendecke von 100% ist die Regenwahrscheinlichkeit heute bei Null, also können wir uns auf einen trockenen Tag unter den Wolken freuen. Wir hoffen, Sie mit diesen Infos gut auf den Tag vorbereitet zu haben und wünschen Ihnen ein angenehmes Wettererlebnis in Port d'Andratx. Bleiben Sie auf dem Laufenden für weitere Wetterberichte und genießen Sie Ihren Tag!