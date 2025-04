Wetterlage in Cala Rajada am 11. April 2025

Willkommen zur heutigen Wetterübersicht für die bezaubernde Küstenstadt Cala Rajada auf Mallorca. Der heutige Tag, der 11. April 2025, wird von "nubes", also Wolken, dominiert sein, dabei allerdings trocken bleiben. Mit Temperaturen, die ein angenehmes Frühjahrserlebnis versprechen, bleibt Cala Rajada ein fantastisches Ziel für all diejenigen, die sich nach warmer Sonne und salziger Meeresluft sehnen.

Temperaturen von frisch bis angenehm

Die Temperaturen heute in Cala Rajada variieren zwischen einem Minimum von 14.38°C und einem Maximum von 16.44°C. Das Wetter ist auf den Tag verteilt wie folgt: Morgentemperaturen werden um die Marke von 14.58°C liegen, während das Thermometer am Tag auf bis zu 16.36°C klettern wird. Der Nachmittag verspricht eine Temperatur von etwa 15.95°C und in der Nacht können Sie eine leichte Abkühlung auf 15.08°C erwarten.

Gefühlte Temperaturen - Komfort durchgehend

Trotz der Wolken über Cala Rajada bleibt das thermische Gefühl während des gesamten Tages recht angenehm. Am Morgen fühlt es sich an wie 14.23°C, während es tagsüber mit einem Gefühl von 16.04°C etwas wärmer wird. Der Nachmittag bringt ein ähnlich komfortables thermisches Gefühl von rund 15.69°C, und nachts fällt die gefühlte Temperatur auf 14.84°C.

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind - für den sachkundigen Betrachter

Neben den Temperaturen bieten wir hier auch weitere detaillierte meteorologische Informationen. Der atmosphärische Druck beträgt 1020 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 76% liegen - fast perfekte Bedingungen für einen Spaziergang entlang der Küste. Was den Wind betrifft, so wird er mit einer Geschwindigkeit von 7.81m/s aus Richtung 106° wehen, mit Böen von bis zu 10.12m/s. Trotz der 100%igen Wolkendecke beträgt die Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen heute 0, was einen trockenen Tag in Cala Rajada verspricht.

Richten Sie also Ihre Segel und nutzen Sie diesen Tag in Cala Rajada, um die Schönheit der Insel zu entdecken und das angenehme Wetter zu genießen - ob auf dem Meer oder an Land.