Wetterupdate für Santanyí am 11. April 2025

Ein sanfter Frühlingstag erwartet uns im malerischen Santanyí auf der sonnenreichen Insel Mallorca. Die Wetterbedingungen sind durch eine ausgedehnte Wolkendecke mit starkem Wind gekennzeichnet, wobei unterschiedliche Temperaturen vom Morgen bis zum Abend erwartet werden. Trotz der Wolkendecke bleibt das Wetter trocken mit nullprozentiger Niederschlagswahrscheinlichkeit.

Temperaturschwankungen den ganzen Tag

Der Tag beginnt mit gemäßigten Temperaturen um 13.92ºC am Morgen, steigt auf ein Tageshoch von 17.32ºC und sinkt am Nachmittag auf angenehme 16.22ºC ab. Wenn der Tag in die Nacht übergeht, erwartet uns eine Mindesttemperatur von 14.81ºC. Bereiten Sie sich darauf vor, Ihr Outfit dem unterkühlten Wetter anzupassen!

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl, das die empfundene menschliche Körperwahrnehmung von Temperatur und Wind kombiniert, verringert die gefühlten Temperaturen leicht. Morgens fühlt es sich kühler an mit 13.59ºC und tagsüber bei 16.94ºC. Nachmittags sinkt die gefühlte Temperatur auf 15.96ºC und in der Nacht auf 14.64ºC. Ziehen Sie sich also warm an, besonders in den Morgen- und Abendstunden!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre zeigt einen stabilen Trend mit einem Atmosphärendruck von 1019 hPa. Die relative Luftfeuchtigkeit bleibt konstant bei 70%, was eine angenehme Feuchtigkeitsbalance im Luft-Wasser-Gemisch darstellt. Der Wind weht stark mit einer Geschwindigkeit von 8.53m/s und Richtung 97º, wobei Böen bis zu 11.7m/s erreichen können. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie empfindliche oder lose Gegenstände im Freien haben!

Vergessen Sie nicht, immer auf dem Laufenden zu bleiben und die Wetterupdates regelmäßig zu checken. Obwohl kein Regen erwartet wird, ist es immer gut, vorbereitet zu sein. Genießen Sie einen sicheren und angenehmen Tag in Santanyí!