Wettervorhersage Mallorca: Leichter Regen und angenehme Temperaturen in Palma de Mallorca

Es ist ein bewölkter Tag mit nieselndem Regen in Palma de Mallorca, aber lassen Sie sich davon nicht einschüchtern. Trotz des grauen Wetters werden die Temperaturen erfrischend mild und angenehm sein. Im Laufe des Tages können wir schwankende Temperaturen zwischen 15.06ºC und 21.28ºC erwarten. Auch wenn die Wolken Deckung geben, erwartet uns ein Tag voller milder und erträglicher Temperaturen.

Konkrete Temperaturen

Zur besseren Vorbereitung auf Ihren Tag geben wir Ihnen hier detaillierte Temperaturwerte. Starten Sie morgens mit einer angenehmen Temperatur von 17ºC. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Umgebung auf bis zu 21.28ºC. Am Nachmittag können Sie eine Abkühlung auf 19.01ºC erwarten. Die Nacht bringt dann eine minimale Temperatur von 17.15ºC mit sich. Trotz des leichten Regens sind die Temperaturen gut ausbalanciert und der Tag bleibt relativ mild.

Gefühlte Temperaturen

Wie wir alle wissen, kann die gefühlte Temperatur mitunter stark von der tatsächlichen Temperatur abweichen. Am Morgen fühlt sich die Temperatur wie 16.58ºC an. Im Laufe des Tages verändert sich dieses Gefühl und erreicht seinen Höhepunkt bei 21.03ºC. Am Nachmittag kühlt sich das gefühlte Klima auf 18.9ºC ab, und in der Nacht fühlt sich die Temperatur wie 17.11ºC an. Dadurch wird der Tag trotz des Wetters angenehm zu verbringen sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein weiterer wichtiger Aspekt unseres Wetters ist der Luftdruck, der bei 1012 hPa liegt, was normale Bedingungen anzeigt. Die Luftfeuchtigkeit wird voraussichtlich um 60% liegen. Keine Angst, es wird nicht zu stickig – genau das richtige Mittelmaß für ein angenehmes Wettererlebnis. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.65m/s in 77º Richtung und es könnte Böen von bis zu 7.3m/s geben, also halten Sie Ihre Hüte fest! Die Wolkendecke ist bei 100% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 100%, was den leichten Regen über den Tag erklärt.

Alles in allem, scheint der Tag, trotz des leichten Niesels, ein guter Tag für Aktivitäten im Freien zu sein, solange Sie entsprechend vorbereitet sind. Mallorca ist eben auch bei leichtem Regen faszinierend!