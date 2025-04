Regenschauer versprechen Frühlingsfrische in Sóller am 12. April 2025

Ein Frühlingstag in Sóller wird am 12. April 2025 durch leichten Regen belebt. Mit Temperaturen, die zwischen 14,88ºC und 22,48ºC schwanken, verheißt der Tag eine erfrischende Mischung aus Wärme und Feuchtigkeit. Der Himmel wird mit einer 100%igen Wolkendecke bedeckt sein und die Möglichkeit von Regen ist unumgänglich.

Ein Blick auf die Temperaturen

Die Temperaturen können im Laufe des Tages erhebliche Unterschiede aufweisen. Am frühen Morgen wird die Quecksilbersäule auf 16.77ºC klettern, um dann auf 21.12ºC am Mittag zu steigen. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 19.94ºC, bevor sie sich auf einem angenehmen 16.97ºC in der Nacht stabilisieren.

Empfundene Temperaturen nicht zu unterschätzen

Trotz den zu erwartenden Temperaturen ist es das thermische Gefühl, das den tatsächlichen Komfort bestimmt. Erwarten Sie morgens 16.51ºC, am Tag 20.8ºC, nachmittags 19.84ºC und nachts 16.86ºC. Machen Sie sich bereit für eine Tag voller gemäßigter Frühlingswärme, unterbrochen von erfrischenden Regenschauern.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Eine umfassende Vorhersage

Während die Türme von Sóller im leichten Regen stehen, erwarten wir einen atmosphärischen Druck von 1012 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 58%. Ein leichter Wind aus Richtung 105º wird mit einer Geschwindigkeit von 4.32 m/s wehen, wobei Böen bis zu 6.17 m/s erreichen können.

Der 12. April 2025 bietet somit das perfekte Szenario für Spaziergänge unter Regenschirmen und das Genießen des grünen Frühlings, den der Regen auf die malerische Landschaft von Sóller bringt.