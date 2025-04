Wetterbericht für Alcúdia, 12. April 2025: Leichter Regen begleitet angenehme Temperaturen

Das Städtchen Alcúdia bereitet sich auf einen milden Tag mit leichtem Regen am heutigen 12. April 2025 vor. Trotz der grauen Wolken hüllt uns das Thermometer nicht in Schauer, sondern hält angenehme Temperaturen bereit. Unsere Gebiete von Alcúdia versprechen einen milden Tag mit erwarteten Regenfällen, die zarte Erfrischung bringen, und Winden aus der Richtung 142º.

Temperaturüberblick

Die Temperaturen in Alcúdia zeigen sich von einer angenehmen Seite. Mit einer Mindesttemperatur von 14.78ºC und einer ansteigenden Maximumtemperatur von 21.65ºC durchleben wir den Tag. Der Morgen startet mit erfrischenden 15.67ºC, steigt am Tage auf angenehme 21.58ºC an, bevor der Nachmittag etwas abkühlt auf 17.66ºC. Die Nacht gestaltet sich mit geringfügig höheren 17.76ºC.

Das Thermische Gefühl bleibt angenehm

Alcúdia wird von einem wohligen thermischen Gefühl beherrscht. Das Thermometer zeigt morgens eine gefühlte Temperatur von 15.28ºC, die sich tagsüber auf 21.41ºC erhöht. Der Nachmittag schmiegt sich an mit 17.54ºC bevor die Nacht mit 17.71ºC leicht wärmer wird.

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Windprognose

Der atmosphärische Druck beläuft sich auf 1012 hpa und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei 62 Prozent. Eine sanfte Brise weht bei 5.48m/s, wobei Böen von bis zu 8.75m/s für zusätzliche Bewegung in der Luft sorgen. Die Wolkendecke beläuft sich auf dichte 98 Prozent, was die 100% Regenwahrscheinlichkeit erklärt. Abschließend lässt sich sagen: Ein Schirm ist heute Ihr Freund, aber kein Grund, sich zu Hause zu bereiteten. Denn der leichte Regen bringt eine erfrischende Atmosphäre in unser geliebtes Alcúdia, während angenehme Temperaturen die Regentropfen auf der Haut wärmen.