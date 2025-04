Wetterbericht 12. April 2025: Leichter Regen in Cala Rajada

Der Frühling zeigt sich in Cala Rajada heute von seiner feuchteren Seite. Uns erwartet ein Tag mit leichtem Regen, der die Landschaft zum Erblühen bringt. Die Temperaturen bleiben mild, während die Wolken die Sonne herein und da bedecken. Lassen Sie uns genauer auf die Temperaturen, das thermische Gefühl sowie auf den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind eingehen.

Temperaturverlauf in Cala Rajada

Nach einem morgendlichen Start mit erfrischenden 15.62ºC steigen die Temperaturen auf einen Tageshöchststand von 19.67ºC. Im weiteren Tagesverlauf kühlt es auf angenehme 17.95ºC am Nachmittag ab, ehe die Nacht mit milden 16.81ºC ausklingt. Halten Sie also Ihre Regenjacke bereit und genießen Sie die frischen Temperaturen.

Das Thermische Gefühl in Cala Rajada

Trotz des Regens bleibt das thermische Gefühl durchgehend angenehm. In den frühen Morgenstunden werden Sie ein Gefühl von 15.43ºC verspüren, während das Tageshöchstgefühl bereits auf 19.55ºC klettert. Auch am Nachmittag (17.89ºC) und in der Nacht (16.87ºC) ist von Kälte keine Spur.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der heutige Tag bringt uns einen Atmosphärendruck von 1012 hPa und eine hohe Luftfeuchtigkeitsrate von 71%. Der Wind bläst mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 6.32 m/s aus Richtung 145º, mit Böen, die von bis zu 13.01 m/s erreichen können. Die Wolkendecke wird bei 91% liegen und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Omas handgestrickten Pullover und den farbenfrohen Regenschirm hervorzukramen, um sich auf einen gemütlichen Tag bei leichtem Regen vorzubereiten.

Auch wenn der heutige Tag mit leichtem Regen vor uns liegt, ist das kein Grund, den Tag nicht zu genießen. Auch ein Tag unter den wolkigen Himmel von Cala Rajada hat seinen ganz eigenen Charme. Packen Sie einen guten Roman ein und finden Sie ein gemütliches Plätzchen, um dem Regentropfen beim Fall zuzusehen.