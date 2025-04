Wetterbericht Sóller: Erfrischender und mäßiger Regen am 13. April 2025

Willkommen zu unserer genauen Wettervorhersage auf Mallorca, speziell in Sóller für den 13. April 2025. An diesem Tag wird erwartet, dass der natürliche Charme von Sóller durch einen mäßigen Regenschauer erfrischt wird, welcher die bezaubernde Ortschaft und die umliegende ländliche Landschaft belebt.

Die Temperaturen des Tages

Mit einem harmonischen Temperaturbereich zwischen 14.89ºC und 17.85ºC, wird der Tag in Sóller angenehm kühl sein. Der Morgen beginnt mit einem erfrischenden 15.7ºC, bevor er am Tag auf 16.68ºC ansteigt. Am Nachmittag erwarten wir das Höchstmaß des Tages mit 17.39ºC. Mit Einbruch der Nacht kühlt sich die Temperatur auf 15.99ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Das subjektive Thermometer, das die gefühlten Temperaturen misst, hält uns einen weiteren Aspekt des Wetters vor Augen. Am Morgen werden es 15.86ºC sein, während das Thermometer auf 16.88 ºC am Tag und 17.56ºC am Nachmittag klettert, bevor es in der Nacht auf eine gefühlte Temperatur von 16.13ºC abfällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Atmosphärische Bedingungen sind ebenso wichtig wie Temperaturen. Der erwartete Atmosphärendruck beträgt 1009 hPa, begleitet von einer hohen Luftfeuchtigkeit von 95%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.24m/s aus Richtung 162º, und es könnten Böen mit bis zu 5.98m/s auftreten. Ein wenig Wind kann sicherlich helfen, die Regenwolken zu verteilen und die Feuchtigkeit in der gesamten Region zu erhöhen.

Es ist erwähnenswert, dass die Wolkendecke bei 100% liegt und die Regenwahrscheinlichkeit ebenfalls bei 100% liegt. Natürlich ist in solchen Bedingungen ein Regenschirm ein unverzichtbarer Begleiter. Trotz des mäßigen Regens wird der Tag in Sóller ein Genuss für alle Wetterliebhaber sein.