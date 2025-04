Der Wetterbericht für Alcúdia am 13. April 2025: Erwarten Sie mäßigen Regen

In der malerischen Stadt Alcúdia auf Mallorca sollten sich Einheimische und Besucher auf einen Tag mit mäßigem Regen einstellen. Es besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 100 Prozent, und die Wolkendecke liegt bei 97 Prozent. Mit Minimaltemperaturen von 16.14°C und Höchsttemperaturen von 19.49°C bleibt das Wetter mild, obwohl Regenwolken den Himmel bedecken.

Temperaturschaukel unter den Wolken

Die Temperaturen schwanken im Laufe des Tages gemäßig: Am frühen Morgen werden etwa 16.29°C erwartet. Der Höhepunkt erreicht sich tagsüber mit bis zu 19.49°C. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 16.64°C ab und die Nachttemperaturen bleiben mit etwa 16.55°C konstant.

Das Gefühl ist entscheidend: Die gefühlten Temperaturen

Trotz der wolkigen Bedingungen und des Regens sind die gefühlten Temperaturen am heutigen Tag durchweg angenehm. Der Morgen fühlt sich mit 16.43°C leicht frisch an. Tagsüber wird es etwas wärmer mit gefühlten 19.56°C. Am Nachmittag liegt das thermische Gefühl bei 16.92°C, während es sich in der Nacht auf 16.77°C einpendelt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und der jähzornige Wind

Bezüglich der Atmosphärenbedingungen liegt der Druck bei 1009 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt etwa 79 Prozent, was eine gewisse Schwere in der Luft mit sich bringt. Es ist wichtig, den Wind zu beachten, der mit einer Geschwindigkeit von 6.22m/s aus Richtung 202º weht. Böen werden mit Geschwindigkeiten von bis zu 12.39m/s erwartet. Insgesamt erwartet Alcúdia ein regenreicher Tag. Obwohl es kein strahlender Sonnentag ist, lädt das milde Wetter doch dazu ein, die Schönheit dieser historischen Stadt auch im Regen zu genießen. Tragen Sie geeignete Kleidung und lassen Sie sich das mallorquinische Abenteuer nicht entgehen!