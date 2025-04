Wettervorhersage für Port d'Andratx, 13. April 2025

Port d'Andratx, der malerische Ort auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca, bereitet sich auf einen Tag mit mäßigem Regen vor. Die Wettervorhersage zeigt milde Temperaturen und erhebliche Feuchtigkeit. Abwechslung ist in der Natur Spaniens angesagt, denn das Wetter wechselt im April oft zwischen strahlendem Sonnenschein und erfrischendem Regen.

Temperaturschwankungen

Wir erwarten für den morgigen Tag ein Temperaturspektrum, das seinen niedrigsten Punkt bei 16.4ºC in der Nacht erreichen wird und im Laufe des Tages bis zu 17.09ºC steigen wird. Der Tag beginnt mit milden 16.74ºC am Morgen, erreicht am Tag die Höchsttemperatur von 17.09ºC und fängt am Nachmittag mit 17.02ºC an, sich abzukühlen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlte Temperatur, die uns auffordert, unseren Pullover anzuziehen oder den Schirm einzupacken, zeigt eindrucksvoll, wie das Wetter unser Wohlbefinden beeinflusst. In Port d'Andratx werden wir morgens 16.98ºC fühlen, tagsüber 17.34ºC, nachmittags 17.26ºC und in der Nacht 16.63ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Feuchtigkeit liegt bei erstaunlichen 95% und der atmosphärische Druck bei 1009 hPa. Der Wind weht mit 5.76m/s in Richtung 149º und erreicht in Böen beeindruckende Windgeschwindigkeiten von bis zu 9.16m/s. Die Wolkendecke beträgt 100% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%.

Unser Ratschlag an alle Einwohner und Besucher von Port d'Andratx: Packen Sie ihre Regenbekleidung ein und genießen Sie die Schönheit der Natur unter dem Regenschirm. Der Regen auf Mallorca bringt eine erfrischende und beruhigende Atmosphäre mit sich, die den Zauber dieser Insel noch verstärkt.