Das Wetter in Santanyí am 13. April 2025 - Vom Frühling in die Herbststimmung

Ein Blick aus dem Fenster reicht an diesem Tag aus, um zu erkennen: Der Frühling in Santanyí, Mallorca, hält eine kleine Verschnaufpause ein. Anstatt blauen Himmels und warmer Sonnenstrahlen begrüßen uns graue Wolken, der mäßige Regen zeigt uns eine andere Facette der Frühlingszeit auf der beliebten Baleareninsel. Doch kein Grund zur Traurigkeit - auch diese Wetterlage hat ihren ganz eigenen Charme.

Der Thermometer spricht klar: Herbstwetter im Frühling

Die Temperaturen liegen zwischen einer minimalen Temperatur von 15,98ºC und einer maximalen von 18,48ºC. Der Tag startet mit morgendlichen 16,6ºC, steigt im Tagesverlauf auf 16,68ºC und erreicht seinen Höhepunkt am Nachmittag mit milden 17,54ºC. Mit Einbruch der Nacht kühlt es sich auf 15,98ºC ab. Wer seinen Tag im Freien verbringen möchte, sollte also auf jeden Fall an eine Jacke denken.

Das Gefühl täuscht nicht – es fühlt sich kühler an

Manchmal kann das Thermometer jedoch trügen und das tatsächliche thermische Gefühl weicht von den abgelesenen Gradzahlen ab. An diesem Tag können wir das deutlich spüren: Morgens werden wir 16,82º fühlen, am Tag liegen die gefühlten Temperaturen bei 16,88ºC, Nachmittags bei 17,7ºC und in der Nacht bei recht frischen 16,09ºC. Besonders am Abend empfiehlt es sich also, wärmere Kleidung parat zu haben.

Blick aufs Barometer: Hoher Luftdruck und Feuchtigkeit

Die Atmosphäre zeigt uns eindrucksvoll ihr Wechselspiel. Der Atmosphärendruck liegt bei 1009 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt satte 95%. Der Wind weht mit 5,1m/s aus der Richtung 192º und Böen können sogar Geschwindigkeiten von bis zu 9,83 m/s erreichen. Zudem dürfen wir mit einer Wolkendecke von 99% und einer praktisch sicheren Regenwahrscheinlichkeit von 100% rechnen. Also den Regenschirm nicht vergessen!

Es mag ein trüber Tag sein, aber auch dieser bringt seine Schönheit mit. Es ist die perfekte Gelegenheit, ein gutes Buch zu lesen oder die Insel auf andere, weniger sonnige Weise zu entdecken. Der Frühling in Santanyí zeigt sich in all seinen Grautönen und erinnert uns daran, dass die Natur immer das letzte Wort hat - und dieses ist manchmal einfach: heute keine Sonne.