Das Wetter in Santa Ponsa am 13. April 2025

Willkommen zur Wettervorhersage in Santa Ponsa, unserem beliebten Urlaubsziel auf der Sonneninsel Mallorca. Der 13. April präsentiert sich in diesem Jahr ganz im Sinne des klassischen Aprilwetters: mit dunklen Wolken und mäßigem Regen. Ein wolkenverhangener Himmel begleitet uns mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100 Prozent durch den Tag. Bedenken Sie daher, wenn Sie Ihren Tag planen, sich auch auf die gegebenen Wetterbedingungen einzustellen.

Temperaturen zum erfrischenden Frühlingsanfang

Für diejenigen unter uns, die auf der Suche nach mäßiger Frühjahrshitze sind, bietet der 13. April mit Minimumtemperaturen von 15.77ºC und einem Maximum von 17.69ºC ein angenehmes Klima. Der Morgen beginnt mit moderaten 16.44ºC, im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf 17.05ºC und erreicht am Nachmittag mit 17.49ºC ihren Höhepunkt. Die Nacht kühlt sich dann auf 16.35ºC ab.

Das Thermometer und das gefühlte Wetter

Manchmal reicht es nicht aus, die tatsächlichen Temperaturen zu kennen. Wir müssen auch das gefühlte Wetter berücksichtigen. Tatsächlich wird es am Morgen ein bisschen wärmer sein als es das Thermometer zeigt, mit einem Gefühlswert von 16.7ºC. Dieser Trend setzt sich während des Tages fort, mit gefühlten Temperaturen von 17.27ºC am Tag, 17.67ºC am Nachmittag und 16.55ºC in der Nacht.

Und wie steht es um den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind?

Mit Blick auf die Feuchtigkeitsbedingungen haben wir einen hohen Anteil von 94 Prozent Luftfeuchtigkeit vorhergesagt. Der atmosphärische Druck beläuft sich auf 1009 hPa. Hinsichtlich des Windes zeigt der Bericht eine moderate Windgeschwindigkeit von 4.82m/s aus Richtung 172º und Böen von bis zu 9.14m/s. Bereiten Sie sich also auf einen Tag mit feuchter Brise und erfrischendem Regen vor.

Egal, ob Sie planen, die Insel zu erkunden oder es vorziehen, einen entspannten Tag drinnen zu verbringen, bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unserer Wettervorhersage. In Santa Ponsa kann das Wetter von Zeit zu Zeit ein Abenteuer sein - und genau das macht es so besonders!