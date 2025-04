Regnerischer Frühlingstag erwartet in Cala Rajada

Ein Blick auf die Wetterprognose zeigt, dass der heutige Tag, der 13. April 2025, in Cala Rajada auf Mallorca von einem mäßigen Regen gezeichnet sein wird. Trotz der trüben Bedingungen bleibt das Thermometer in einer angenehmen Spanne, ideal für alle Inselbewohner und Besucher, die den authentischen Charme des mediterranen Frühlings genießen möchten.

Am Tag erwartete Temperaturen

Die Mindesttemperatur des Tages wird bei angenehmen 16.01°C liegen, während die Höchsttemperatur auf maximal 17.49°C klettern wird. Am Morgen erwarten wir eine recht konstante Temperatur von 16.38°C, die sich tagsüber auf 17.49°C erhöht. Der Nachmittag bleibt mit 16.72°C mild bevor die Temperatur in der Nacht leicht auf 16.47°C sinkt.

Das thermische Gefühl

Obwohl das Thermometer bestimmte Werte anzeigt, kann das tatsächliche Gefühl durchaus unterschiedlich sein. Am Morgen wird es bei einem gefühlten Wert von 16.53°C etwas kühler sein, während der Höhepunkt des Tages eine gefühlte Temperatur von 17.62°C erreichen wird. Auch der Nachmittag und die Nacht bleiben mit thermischen Gefühlen von 16.88°C und 16.55°C weiterhin mild.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Physikalisch betrachtet wird der atmosphärische Druck 1009 hPa betragen und der Feuchtigkeitsprozentsatz wird bei 89 liegen - also recht hoch, was für den erwarteten Regen typisch ist. Der Wind wird dabei eine Geschwindigkeit von 6.43m/s aus der Richtung 210º erreichen, mit Böen von bis zu 12.59m/s. Die Wolkendecke wird dicht sein - bei 98% - und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 100%, also können wir sicher mit einem regnerischen Tag rechnen.

Wer auch immer diesen April auf Mallorca verbringt, sollte sicher sein, einen Regenschirm dabei zu haben, aber keine Angst vor kühlen Temperaturen haben. Trotz des nassen Wetters bleibt Cala Rajada ein hervorragender Ort, um die spektakuläre Schönheit der Insel zu genießen. Bleiben Sie beim Begehen von nassen Straßen und Gehwegen vorsichtig und genießen Sie das spektakuläre Schauspiel, das uns der Himmel bietet.