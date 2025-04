Wetter in Palma, Mallorca am 14. April 2025

Ein typischer Frühlingstag auf Mallorca erwartet uns am 14. April 2025 in Palma. Trotz mäßigen Regens und einer durchgehenden Wolkendecke von 99%, können wir uns auf angenehme Temperaturen freuen. Die Temperaturen pendeln zwischen einer minimalen Temperatur von 14.49ºC und einer maximalen Temperatur von 18.45ºC. Es gibt eine 100%ige Regenwahrscheinlichkeit, der Regenschutz sollte also nicht vergessen werden.

Die Temperaturen im Detail

Legt man einen genauen Blick auf die Temperaturentwicklung über den Tag, so erwartet uns am Morgen eine Temperatur von 15.08ºC. Im Verlauf des Tages steigt die Temperatur leicht an bis zu einem Hoch von 17.65ºC am Nachmittag, bevor sie in der Nacht auf 15.07ºC abfällt.

Das gefühlte Wetter

Wie wir alle wissen, kann das gefühlte Wetter manchmal von den tatsächlichen Temperaturen abweichen. Am Morgen wird das Thermometer zwar 15.08ºC anzeigen, doch es wird sich eher wie 15.12ºC anfühlen. Ähnliches gilt für den restlichen Tag. Tagsüber wird es sich bei einer tatsächlichen Temperatur von 16.15ºC eher wie 16.17ºC anfühlen, während es sich am Nachmittag bei 17.65ºC eher wie 17.59ºC anfühlen wird. In der Nacht werden uns 15.07ºC geboten, es wird sich jedoch mehr wie 15.09ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Zum Abschluss runden der Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und die Winde das Wettergeschehen ab. Mit einem atmosphärischen Druck von 1006 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 90% ist es ein feuchter Frühlingstag. Der Wind weht aus Richtung 242º mit 3,66 m/s im Durchschnitt und Böen bis zu 5.21 m/s werden erwartet. Bleiben Sie also auf dem Laufenden und kleiden Sie sich entsprechend, um diesen gemäßigten und feuchten Frühlingstag auf Mallorca optimal zu genießen.