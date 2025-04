Wetterbericht für Cala Millor am 14. April: Leichter Regen und kühle Temperaturen

Heute geben wir Ihnen eine aktualisierte Wetterprognose für Cala Millor an diesem 14. April. Die Bedingungen zeigen einen leichten Regen, der den ganzen Tag über anhalten wird. Für diejenigen, die einen Spaziergang am Strand geplant hatten, könnte dies eine kleine Änderung in Ihrer Agenda bedeuten. Statt Sonnenbrille und Sonnencreme sollten Sie an eine Regenjacke und einen Schirm denken.

Temperaturaussichten Die minimalen und maximalen Temperaturen für heute liegen zwischen 14.76ºC und 17.12ºC. Der Morgen bringt eine gemäßigte 15.37ºC, während die Temperatur im Laufe des Tages leicht auf 16.03ºC ansteigt. Der Höhepunkt wird am Nachmittag mit einer erwarteten 17.12ºC erreicht. Die Nacht bringt dann eine Abkühlung auf 14.76ºC. Auf das thermische Gefühl kommt es an! In Anbetracht der Temperatur kann man sich manchmal wundern, ob es sich wirklich so anfühlt, wie die Zahl auf dem Thermometer vorschlägt. Nun, das thermische Gefühl wird heute Morgen 15.39ºC betragen, steigt im Laufe des Tages auf 16.04ºC und erreicht nachmittags seinen Höhepunkt bei 16.92ºC. In der Nacht sinkt das gefühlte Thermometer auf 14.64ºC. Ein Blick in die Atmosphäre: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Luftdruck und Luftfeuchtigkeit spielen eine entscheidende Rolle in unserer Wettervorhersage und natürlich in unserem täglichen Wohlbefinden. Heute erwartet Cala Millor einen atmosphärischen Druck von 1006 hPa und eine fast gesättigte Luftfeuchtigkeit von 90 %. Der Wind weht mit einer konstanten Geschwindigkeit von 4.7 m/s in Richtung 239º und wird Böen von bis zu 7.71 m/s erreichen. Wenn die Wolkendecke mit 100% bedeckt ist und die Regenwahrscheinlichkeit ebenfalls bei 100% liegt, ist unser Rat: Genießen Sie ein gutes Buch, eine heiße Schokolade und den Blick auf den regnerischen Ozean gut geschützt in einem der gemütlichen Cafés von Cala Millor. Es ist immer noch Frühling, und die Sonne wird sicherlich in den kommenden Tagen zurückkehren.