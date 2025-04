Das Wetter in Santanyí: Eine detaillierte Vorhersage für den 14. April 2025

Wenn Sie Pläne für den wunderschönen Ort Santanyí auf Mallorca haben, sollten Sie immer ein Auge auf das Wetter werfen. Die malerische Stadt ist bekannt für ihr unvergleichliches Mittelmeerklima, doch am 14. April 2025 können wir mit leichtem Regen und bewölktem Himmel rechnen. Die Temperaturen werden relativ mild sein, mit einem erwarteten Minimum von 15,11°C und einem Maximum von 17,94°C. Aber lassen Sie uns tiefer in die Vorhersage für diesen spezifischen Tag eintauchen.

Temperaturen im Detail

Der Start in den Tag wird mit einer Temperatur von 15,77°C erwartet, wobei diese im Laufe des Tages leicht auf 16,55°C ansteigt. Für den Nachmittag können wir mit einer weiteren Erwärmung auf 17,29°C rechnen, während die Nacht wieder etwas abkühlt und uns etwa 15,29°C bietet.

Das Thermische Gefühl: Mehr als nur Zahlen

Doch wie wir alle wissen, können die Zahlen manchmal trügen. Also, wie wird sich das Wetter wirklich anfühlen? Das sogenannte "thermische Gefühl" gibt uns darüber Auskunft. Morgens können wir mit einem thermischen Gefühl von 15,86°C rechnen, welches sich im Laufe des Tages auf 16,43°C erhöht. Der Höhepunkt wird am Nachmittag mit 17,11°C erreicht, bevor in der Nacht eine leichte Abkühlung auf etwa 15,33°C eintritt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Was uns noch erwartet

Abseits der Temperaturen hat das Wetter noch einiges mehr zu bieten. Der atmosphärische Druck wird bei etwa 1007 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit hohe 83% erreicht. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,35m/s aus einer Richtung von 247° wehen, mit gelegentlichen Böen von bis zu 9,14m/s. Was die Wolken angeht, so werden diese den Himmel komplett bedecken. Und die Regenwahrscheinlichkeit? Sie liegt bei 100%, also vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm!

Wir hoffen, dass Sie trotz der regnerischen Aussichten einen wunderschönen Tag in Santanyí genießen werden. Bleiben Sie dran für die aktuellsten Wetterinformationen!