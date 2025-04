Wetterbericht Cala Rajada: Ein mäßig regnerischer Tag erwartet uns

Eine neue Wettervorhersage für dieses Paradies auf Mallorca, Cala Rajada, deutet auf einen Tag mit mäßigen Regen hin. Entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass das Wetter auf Mallorca immer sonnig ist, scheint der 14. April 2025 ein wenig anders zu sein. Mit einer hundertprozentigen Regenwahrscheinlichkeit und einer vollständig bedeckten Wolkendecke, steuern wir auf einen feuchten Tag zu.

Die Temperaturen in Cala Rajada

Wir erwarten eine minimale Temperatur von 15,35ºC und eine maximale Temperatur von 17,38ºC. Am Morgen wird es etwa 15,77ºC sein und im Laufe des Tages wird die Temperatur auf 16,38ºC ansteigen. Am Nachmittag wird es das wärmste sein mit rund 17,33ºC und in der Nacht wird die Temperatur wieder auf 15,78ºC absinken.

Das gefühlte Wetter in Cala Rajada

Wie wir alle wissen, kann das gefühlte Wetter oftmals eine andere Geschichte erzählen als die Thermometer. Für den morgigen Tag wird das thermische Gefühl morgens etwa 15,8ºC, tagsüber 16,48ºC, am Nachmittag 17,21ºC und in der Nacht 15,69ºC sein. Also, trotz des Regens sind die Temperaturen recht mild.

Der Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Cala Rajada

Justieren Sie Ihre Segel, denn der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4,51 m/s aus Richtung 148º wehen, mit Böen von bis zu 6,36 m/s. Der atmosphärische Druck wird bei 1006 hPa liegen. Werfen Sie auch einen Blick auf Ihre Haare, da die Luftfeuchtigkeit bei etwa 92% liegen wird. Insgesamt wird der 14. April in Cala Rajada zwar ein eher regnerischer und feuchter Tag sein, aber die Temperaturen bleiben dennoch angenehm. Ziehen Sie sich also warm an und packen Sie Ihren Regenschirm ein, wenn Sie vorhaben, einen Spaziergang zu machen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das einzigartige Wetter von Mallorca.