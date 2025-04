Leichter Regen am 15. April färbt Palma de Mallorca frühlingsfrisch

Der 15. April auf Mallorca verspricht mit leichtem Regen eine frische Brise ins sonst sonnenverwöhnte Palma zu bringen. Obwohl der Himmel mit einer Wolkendecke von 100% bedeckt sein wird, bleibt die Temperatur mild und angenehm. Diese nasse Überraschung erhöht die Regenwahrscheinlichkeit auf 45%, was für diese Jahreszeit ungewöhnlich ist, aber dennoch einen erfrischenden Kontrast zu der sonst trockenen Spannung der hitzegeprägten Mallorca bringt.

Temperaturspanne von 13,09ºC bis hin zu 16,93ºC

Die Temperaturen bleiben tagsüber auf einem angenehmen Niveau, beginnend mit warmen 15,86ºC am Morgen. Bei Tagestemperaturen von 16,1ºC ist es der perfekte Tag, um die Altstadt von Palma zu erkunden. Trotz des leichten Regens kühlt es auf 14,5ºC am Nachmittag ab und erreicht in der Nacht nur knapp 13,35ºC.

Gefühlte Temperaturen bleiben durchweg mild

Neben den gemessenen Temperaturen spielt das thermische Gefühl eine wesentliche Rolle bei unserer Wahrnehmung des Wetters. Freuen Sie sich morgens auf angenehme 15,56ºC, während das Thermometer am Nachmittag einen gefühlten Wert von 13,78ºC anzeigt - ein idealer Wert für einen gemütlichen Café-Besuch. In der Nacht können Sie sich auf eine gefühlte Temperatur von 12,7ºC einstellen, die durch den leichten Regen noch einmal leicht unterstrichen wird.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem Atmosphärendruck von 1007 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 67% bleibt das Gefühl angenehm, ohne dass die Schwüle die Stimmung drückt. Der Wind weht mit einem Durchschnitt von 7,28m/s aus der südwestlichen Richtung 255º. Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 10,09m/s erreichen. Dieser leichte Wind bietet eine willkommene Erfrischung zu den milden Temperaturen und sorgt für eine frühlingshafte Atmosphäre.