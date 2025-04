Tageswetterprognose für Sóller, 15. April 2025

Wir heißen Sie herzlich willkommen, liebe Leser, zu unserer detaillierten Wetteraussicht für Sóller am 15. April 2025. Ein frischer und lebhafter Frühlingstag erwartet uns, begleitet von bewölktem Himmel und milden Temperaturen im Bereich von 10.9 bis 16.25 Grad Celsius. Sollten Sie einen Spaziergang durch die herrlichen Gassen unserer schönen Stadt planen, sollten Sie sich auf gemäßigte Bedingungen vorbereiten. Wenn Sie heute einen Schirm benötigen, liegt die Wahrscheinlichkeit bei zwölf Prozent, was bedeutet, dass der Regen uns möglicherweise an diesem Tag verschont.

Die Temperaturen

Mit einem Minimum von 10.9ºC in der Nacht und einem Maximum von 16.25ºC am Tag, fühlt sich der Frühling wahrlich mild an. Der Morgen beginnt mit angenehmen 14.84ºC, die im Laufe des Tages auf eine angenehme Höchsttemperatur von 16,04ºC ansteigen. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 13.73ºC, bevor sie in die Nacht abkühlen.

Gefühlte Temperaturen:

Nicht nur die tatsächlichen Temperaturen tragen zu unserer Wahrnehmung bei, sondern auch das, was als gefühlte Temperatur bezeichnet wird. Morgen werden wir uns bei 14.6ºC morgens angenehm frischfühlen. Dieses angenehme Gefühl setzt sich mit 15.42ºC tagsüber, 12.88ºC nachmittags und 10.32ºC nachts fort.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind:

Die Luft ist durch einen Atmosphärendruck von 1006 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 66%gekennzeichnet. Ein gewisser Feuchtigkeitsgrad bewahrt uns vor der trockenen Hitze, was besonders für all jene angenehm ist, die empfindliche Atemwege haben. Der Wind, unsere ständige Komponente auf der Insel, wird heute eine Geschwindigkeit von 5.33m/s in Richtung 237º erreichen, mit Böen von 10.05m/s, die für eine willkommene Abkühlung sorgen.

Mallorca und insbesondere Sóller bieten auch bei bewölktem Himmel und mäßigen Temperaturen reichlich Attraktionen. Lasst uns das Beste aus diesem Tag machen und den Frühling in all seiner Schönheit genießen!