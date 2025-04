Wettervorhersage für Alcúdia, Mallorca am 15. April 2025

Alle Augen richten sich auf den Himmel über Alcúdia am kommenden Mittwoch, dem 15. April 2025. Im Folgenden finden sich die neuesten Daten und Vorhersagen der Meteorologen für das Wetter in Alcúdia an diesem Tag. Bereiten Sie sich bestmöglich auf die vor uns liegende Wetterlage vor, indem Sie sich unsere detaillierte Prognose durchlesen. Von detaillierten Temperaturverläufen über das gefühlte Wetter bis hin zu Windgeschwindigkeiten und Wolkendecke, in unserem Bericht finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Temperaturen durch den Tag Obwohl wir Mitte April rechnen, schwanken die Temperaturen in Alcúdia durch den Tag wohl etwas stärker. Der kälteste Punkt des Tages wird voraussichtlich in der Nacht mit 13,9ºC erreicht, während das Thermometer bis zum Mittag auf bis zu 18,01ºC klettern könnte. Am Morgen werden die Temperaturen bei etwa 15,67ºC liegen und am Nachmittag auf 15,16ºC sinken. Gefühlte Temperaturen Die isolierte Lage auf dem Mittelmeer führt oft dazu, dass das Wetter in Alcúdia anders gefühlt wird als es tatsächlich ist. Am Morgen werden wir ein thermisches Gefühl von etwa 15,36ºC erfahren. Tagsüber steigt dieses auf 17,38ºC an und flacht später am Nachmittag auf 14,35ºC ab. In der Nacht wird die gefühlte Temperatur voraussichtlich auf 13,25ºC sinken. Bereiten Sie sich vor und kleiden Sie sich entsprechend! Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Luftdruck in Alcúdia wird voraussichtlich bei 1006 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit auf 58% geschätzt wird. Für alle Segler und Windliebhaber da draußen: der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,35 m/s aus Richtung 252º wehen. Seien Sie auf Böen von bis zu 9,99 m/s gefasst. Trotz einer vollständigen Wolkendecke von 100% wird das Regenrisiko auf 0 bewertet. Ein typischer Frühlingstag auf der schönen Insel Mallorca!