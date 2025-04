Das Wetter in Cala Millor am 15. April 2025

Ein nicht allzu strahlender, aber dennoch angenehm temperierter Tag erwartet die Bewohner und Besucher von Cala Millor auf Mallorca am 15. April 2025. Das Wetter an diesem Tag wird maßgeblich von einer dichten Wolkendecke gekennzeichnet sein. Trotz den sogenannten "nubes" wird es jedoch trocken bleiben, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt glücklicherweise 0%. Und auch wenn die Sonne sich schwer durch das Wolkenmeer kämpfen wird, so können sich Gäste und Einheimische dennoch auf frühlingshafte Temperaturen freuen.

Temperatur Details

Das Thermometer wird an diesem Tag einen Wert zwischen angenehmen 13.62ºC in den kühleren Stunden und bis zu 17.68ºC im Zenit des Tages anzeigen. Am Morgen dürfen wir mit 14.99ºC aufwachen, während die Temperatur in der Tagesmitte auf bis zu 17.6ºC ansteigt. Am späten Nachmittag erwartet uns ein Wert von 14.62ºC und in der Nacht sinkt das Thermometer auf 13.84ºC.

Gefühlte Temperaturen

Um das Wetter einschätzen zu können, sind nicht nur die tatsächlichen Temperaturen ausschlaggebend, sondern auch das sogenannte "thermische Gefühl", also wie wir die Temperatur persönlich empfinden. Am Morgen werden wir eher 14.82ºC fühlen , tagsüber eher 16.88ºC, nachmittags 13.76ºC und sogar in der Nacht bleibt das "thermische Gefühl" bei milden 13.16ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein weiterer entscheidender Faktor für das Wetter ist der atmosphärische Druck. Am 15. April beträgt dieser in Cala Millor 1006 hPa. Die Luftfeuchtigkeit erreicht an diesem Tag einen Wert von 56%. Der Wind hat eine Geschwindigkeit von 8.9m/s und weht aus Richtung 245º. Es sind Windböen von 11.55m/s zu erwarten. Trotz der dichten Bewölkung von 99% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei null, sodass einem trockenen Tag nichts im Wege steht.