Leichter Regen belebt Port d'Andratx - Wettervorhersage für den 15. April 2025

Port d'Andratx, ein malerischer Hafen auf Mallorca, bereitet sich auf einen leicht regnerischen Tag vor. Nach der Prognose werden wir in den kommenden Morgenstunden eine Temperatur von 17.13 Grad Celsius erleben, welche im Laufe des Tages auf angenehme 15.61 Grad abkühlt. Die Nacht bringt mit 15.37 Grad eine ausgeglichene Kühlung.

Temperaturprognosen in Port d'Andratx

Die Mittelmeerbrise in Port d'Andratx trägt dazu bei, die Temperaturen konsequent zu halten. Laut der Vorhersage wird die minimale Temperatur für den Tag bei etwa 13.85 Grad liegen, während die maximale Temperatur auf etwa 17.77 Grad ansteigt. Die Temperaturen bleiben tagsüber und abends konstant und bieten ideale Bedingungen für einen Spaziergang durch die charmanten Straßen der Stadt.

Gefühlte Temperaturen über den Tag

Die gefühlte Temperatur, oft als "RealFeel" bezeichnet, liegt morgens bei 16.86 Grad, wird tagsüber auf 15.11 Grad sinken und erreicht am Nachmittag 15.33 Grad. Nachts wird eine gefühlte Temperatur von 14.82 Grad erwartet. Trotz des leichten Regens versprechen diese Temperaturen weiterhin ein angenehmes Klima, das Port d'Andratx seit jeher auszeichnet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck bleibt bei stabilen 1007 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 72% liegt, was dazu beiträgt, das allgemeine Gefühl von Frische und Klarheit in der Luft zu fördern. Der erfrischende Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 9.51 m/s wehen, in Richtung 259 Grad, mit Böen von bis zu 13.21 m/s. Die Wolkendecke beträgt 100%, was den ganzen Tag über für einen natürlichen Sonnenschutz sorgt. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 100%, aber lassen Sie sich davon nicht entmutigen: Ein leichter Regen in Port d'Andratx hat seinen eigenen Charme.