Das Wetter in Santanyí am 15. April: Eine frühlinghafte Sensation

Heute am 15. April heißt es das Regenprogramm auf Mallorca, genauer gesagt in Santanyí, aufleben zu lassen. Trotz der Vorliebe der Einheimischen und Touristen für Sonnenschein und blauem Himmel, wird die idyllische Stadt Santanyí von einem leichten Regen gesegnet. Der Tag verspricht eine kühle Palette von Temperaturen, gepaart mit erfrischenden Winden und einer hohen Wolkendecke. Solch ein Wetter eignet sich für gemütliche Spaziergänge, heiße Tassen Kaffee und das Eintauchen in die lokale Kultur.

Temperaturpanorama: Von Mild bis Kühler Die Temperaturen schwanken heute zwischen einem Minimum von 14.25ºC auf dem Thermometer und einem Höchstwert von 17.38ºC. Der Tag beginnt mild mit erwarteten 15.78ºC am Morgen. Tagsüber klettern die Werte auf etwa 17.32ºC, bevor sie auf eine gemütliche 14.82ºC am Nachmittag abfallen. Die Nacht wird mit hoher Wahrscheinlichkeit kühle 14.52ºC präsentieren. Gefühlte Temperaturen: Wohlfühl-Momente unter den Wolken Es ist nicht nur wichtig, die gemessene Temperatur zu beachten, sondern auch wie sie sich tatsächlich anfühlt. Der morgendliche Frischehauch wird eine gefühlte Temperatur von 15.76ºC aufweisen, während es bei Tageslicht auf 16.7ºC ansteigt. Später am Tag, wenn die Abenddämmerung hereinbricht, können Sie eine gefühlte Temperatur von 14.08ºC erwarten, die sich bis in die Nacht hinein auf 13.83ºC abkühlt. Atmosphärische Berührungspunkte: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Beim Blick auf die atmospärischen Messwerte bemerken wir einen Atmosphärendruck von 1006 hPa und einen Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 61. Der Wind, eine ständige und belebende Präsenz auf Mallorca, setzt sich mit einer Geschwindigkeit von 9.53m/s fort und bewegt sich in Richtung 265º. Gelegentlich können Windböen von bis zu 11.57m/s auftreten. Keine Wolke wird am Himmel fehlen, denn die Wolkendecke beträgt satte 100% und die Regenwahrscheinlichkeit sitzt bei beachtlichen 75%. Entgegen den Erwartungen strahlt das heutige Wetter auf Mallorca einen eigenen Charme aus. Also packen Sie Ihre Regenmäntel, genießen Sie die frische Luft, und vielleicht entsteht inmitten dieser grauen Wolken ein unerwarteter Regenbogen.