Der heutige Wetterbericht aus Santa Ponsa, Mallorca

Heute, am 15.04.2025, kommen wir mit den neuesten Wetterinformationen aus dem malerischen Küstenort Santa Ponsa auf der Insel Mallorca. Gäste und Einheimische dürfen sich auf einen Tag mit leichtem Regen und typisch milden Temperaturen einstellen.

Die tatsächlichen Temperaturen

Zum Wecken erwarten uns bereits erfrischende 16,5ºC und die Temperaturen bleiben relativ stabil. Im Laufe des Tages pendeln sie um den Durchschnittswert von etwa 15ºC. Am Nachmittag sind es 15,01ºC und in der Nacht nehmen sie nur leicht ab auf 14,27ºC. Die Spanne erstreckt sich von einer minimalen Temperatur von 13,48ºC bis hin zur Höchsttemperatur von 16,85ºC.

Wie fühlen sich die Temperaturen an?

Nicht immer entsprechen die abgelesenen Thermometerwerte unserer gefühlten Temperatur. So kommt uns der Morgen bereits mit milden 16,22ºC gefühlt vor. Tagsüber reduziert sich das auf 14,56ºC und stabilisiert sich am Nachmittag bei etwa 14,42ºC. In der späten Nacht, wenn die Sterne über Santa Ponsa aufleuchten, geben wir 13,68ºC zur gefühlten Temperatur an. Es bleibt also kontinuierlich angenehm und sogar auf einem Spaziergang entlang der Küstenlinie kann man die Frische des Frühlings in Mallorca spüren.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Dopaču kommen der Atmosphärendruck von 1007 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 73% hinzu, die insgesamt für feuchtere Bedingungen sorgen. Der Wind bleibt dabei stets präsent, erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 7,83m/s und weht in westlicher Richtung (273º). Manchmal sind auch Böen von 11,67m/s zu erwarten. Schließlich haben wir eine durchgehende Wolkendecke über uns, welche dem Tag einen eher grauen Charakter verleiht. Der Himmel hält jedoch eine Regenwahrscheinlichkeit von 86% für uns bereit.

Egal ob Sie ein Einheimischer sind, Ihren Urlaub genießen oder geschäftlich in Santa Ponsa sind – werden Sie dem Wetter trotzen und sich vorbereiten, um das Beste aus diesem Tag zu machen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie die atmosphärische Schönheit, die der leichte Regen mit sich bringt. Und denken Sie daran, dass selbst der regenreichste Tag auf Mallorca eine Einladung zum Entspannen, Nachdenken und Erneuern ist.