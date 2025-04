Frühjahrsausblick: Wetter in Cala Rajada am 15. April 2025

Wir erwarten einen frühen Frühlingstag in Cala Rajada, gekennzeichnet von überwiegend bewölktem Himmel, der das kühle, aber angenehme Klima unterstreicht. Die Wolken dienen als natürliche Schirmmütze und halten die wärmenden Sonnenstrahlen ab, was uns einen weiteren perfekten Tag auf dieser bezaubernden Mittelmeerinsel beschert.

Temperatur: Ein angenehmer Tag trotz kühlem Wetter

Den gesamten Tag über lassen uns die Temperaturen in Cala Rajada im Stich, wobei sie zwischen einem Minimum von 14.32ºC und einem Maximum von 18.32ºC schwanken. Zur ersten Stunde des Morgens werden wir erwartungsgemäß 15.52ºC erreichen, am Nachmittag etwas abkühlen auf 15.27ºC, bevor wir uns nachts auf angenehme 14.54ºC einstimmen, die zum Ausgehen einladen.

Gefühlte Temperaturen: Der Wind zieht ein nicht zu kaltes, aber frisches Gesicht

Trotz der gemäßigten offiziellen Temperaturen wird das thermische Empfinden durch die leichte Brise, die die Insel an diesem Tag durchzieht, leicht gemindert. Das Barometer zeigt morgens 15.35ºC, am Tag 17.07ºC, am Nachmittag 14.42ºC und in den Nachtstunden ein angenehmes 13.9ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Wendungen eines Frühlingstages

Mit einem atmosphärischen Druck von 1006 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 61% zeichnen sich die Bedingungen für diesen Tag ab. Hinzu kommt der Wind, der mit Geschwindigkeiten von bis zu 8.87m/s in Richtung 242º wehen wird, und Böen, die bis zu 12.28m/s erreichen. Gleichzeitig hat eine Wolkendecke von 99% die Regenwahrscheinlichkeit auf praktisch null reduziert, was den bewölkten Himmel von Regen fernhält. Zusammengefasst: Der 15. April 2025 wird ein weiterer herrlicher Tag in Cala Rajada, mit einem passenden Frühlingswetter, das sich perfekt für Spaziergänge entlang der Küste eignet, ein Buch in einem Café zu lesen, oder einfach die Schönheit der Natur dieser bezaubernden Mittelmeerinsel zu genießen. Der Frühling auf Mallorca lädt zum Leben ein!