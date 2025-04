Unwetter erreichen Mallorca: Heftiger Starkregen sorgt kurzzeitig für Chaos in der Innenstadt von Palma

Ein plötzlich einsetzender Starkregen hat am Montagmittag auf Mallorca für Chaos in der Inselhauptstadt Palma gesorgt. Innerhalb kürzester Zeit verdunkelte sich der Himmel über der Stadt, dann goss es in Strömen. Die heftigen Niederschläge begannen gegen 13.45 Uhr und hielten rund eine Stunde lang an – begleitet von Windböen, tief hängenden Wolken und einem spürbaren Temperaturabfall.

Zuvor lagen die Temperaturen auf Mallorca noch bei rund 23 Grad, bei schwüler, bewölkter Luft. Doch mit dem Einsetzen des Regens kühlte es rasch ab – binnen weniger Minuten sanken die Werte auf etwa 19 Grad. Viele Touristen und Einheimische wurden vom plötzlichen Wetterumschwung überrascht und suchten Schutz in Cafés, Hauseingängen oder unter Vordächern. Besonders betroffen war die Innenstadt von Palma: Der Verkehr brach stellenweise zusammen, Fußgänger flüchteten vor den Wassermassen, und auf den Straßen bildeten sich große Pfützen. Auch Busse und Taxis kamen nur noch langsam voran. Ein weiteres Problem: Die Parkhäuser in Palma waren bereits vor dem Unwetter überlastet. Bei bewölktem Wetter zieht es traditionell viele Urlauber von den Stränden in die Stadt – mit dem einsetzenden Regen verschärfte sich die Situation zusätzlich. Erst gegen 15 Uhr zeichnete sich eine erste Entspannung ab: Der Regen ließ nach, und es kam zu einer kurzen Wetterpause. Die Temperaturen blieben allerdings deutlich unter dem Tageshöchstwert. Ob am Nachmittag weitere Regenschauer folgen, ist laut Meteorologen nicht auszuschließen. Auch für den Dienstag bleiben die Aussichten wechselhaft: Auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca wird erneut mit Schauern gerechnet, bei nur mäßig warmen Höchsttemperaturen um die 20 Grad.