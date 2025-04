Wetterbericht: Bedeckter Himmel und mäßiger Regen prägen den 16. April in Palma

Den Bewohnern und Besuchern von Palma, der Hauptstadt Mallorcas, steht heute ein Tag mit mäßigem Regen und einer bedeckten Wolkendecke bevor. Das Thermometer wird voraussichtlich auf maximal 16,72ºC steigen, obwohl Temperaturen zu verschiedenen Tageszeiten variieren.

Temperaturschwankungen im Laufe des Tages

Der Tag in Palma beginnt mit einer Temperatur von etwa 10,37ºC am Morgen, einem wohltuenden Wert für einen frühen Start. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf angenehme 15,83ºC. Am Nachmittag chillen wir ein wenig mit 12,7ºC bevor die Temperatur in der Nacht auf 10,88ºC fällt.

Gefühlte Temperaturen in Palma

Die gefühlten Temperaturen, ein wichtiger Hinweis, der uns das Wetter tatsächlich fühlen lässt, zeigen ein ähnliches Muster. Morgens können Sie eine gefühlte Temperatur von 9,71ºC erwarten, die im Laufe des Tages auf 15,06ºC ansteigt. Am Nachmittag fühlt es sich etwas kühler mit 12,19ºC an, und in der Nacht können Sie eine gefühlte Temperatur von rund 10,19ºC erleben.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Palma

Der atmosphärische Druck wird bei 1008 hPa liegen, was ziemlich normal für dieses Wetter ist. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 61%, was die kühle Temperatur angenehm macht und dennoch eine Frische in der Luft lässt. Die Winde in Palma wehen mäßig mit Geschwindigkeiten von bis zu 6,71 m/s aus Richtung 313º. Es werden jedoch Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 7,13 m/s erwartet, die den regnerischen Tag in Palma noch etwas intensiver gestalten. Um Ihre täglichen Aktivitäten planen zu können, beachten Sie bitte, dass die Wolkendecke heute bei 98% liegt und die Regenwahrscheinlichkeit um 100% liegt. Halten Sie also diesen Regenschirm griffbereit und genießen Sie den Tag in der wunderschönen Stadt Palma, auch wenn das Wetter nicht gerade nach Frühling schreit!