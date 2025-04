Feuchter Tag in Aussicht: Leichter Regen erwartet in Sóller am 16. April 2025

Bewölkt und etwas feucht, so wird das Wetter in Sóller, dem malerischen idyllischen Fleckchen auf Mallorca, am Mittwoch, dem 16. April 2025, erwartet. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100 % sollte man den bisher milden Frühlingsmonat mit einem Schirm in der Hand begrüßen. Ein etwas kühlerer Tag erwartet uns, mit Temperaturen, die zwischen 9,87ºC und 14,76ºC schwanken.

Temperaturprofil des Tages Die Temperatur beginnt am Morgen mit 10,64ºC und erreicht im Laufe des Tages einen Höhepunkt von 14,62ºC. Am Nachmittag wird eine leichte Abkühlung auf 11,52ºC erwartet, bevor die Nachttemperaturen auf ein kühles 9,87ºC absinken. Das thermische Gefühl Das tatsächliche thermische Empfinden, eine Kombination aus Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit, wird morgens auf etwa 10,08ºC geschätzt. Tagsüber fühlt es sich etwas wärmer an, mit einem Höchstwert von 13,89ºC. Nachmittags und abends kühlt es sich auf 10,97ºC bzw. 8,88ºC ab. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Es wird ein atmosphärischer Druck von 1008 hPa erwartet, wobei die relative Luftfeuchtigkeit bei 67 % liegt. Der Wind wird voraussichtlich mit einer Geschwindigkeit von 5,05 m/s aus einer Richtung von 15º wehen, mit Böen bis zu 6,34 m/s. Die Wolkendecke wird voraussichtlich 91 % betragen, was von vielen Einheimischen und Besuchern als eine willkommene Abwechslung von der normalerweise sonnigen mallorquinischen Wetterlage begrüßt wird.