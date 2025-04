Alcúdia erwartet mäßigen Regen am 16. April 2025

Wir begrüßen alle Leser, die sich für das aktuelle Wetter über Alcúdia auf Mallorca interessieren. Alcúdia erwartet heute, am 16. April 2025, mäßigen Regen. Die Inselbewohner und -besucher sollten sich auf eine teils bewölkte, teils regnerische Wetterlage einstellen. Mit einer 100-prozentigen Regenwahrscheinlichkeit sollten Sie Ihren Aufenthalt auf jeden Fall im Trockenen planen.

Temperatur: Schwankungen zwischen 11.95°C und 15.89°C

Heute werden die Temperaturen in Alcúdia auf Mallorca in einem relativ engen Bereich liegen. Die erwartete Mindesttemperatur liegt bei 11.95°C am frühen Morgen, während die Höchsttemperatur sich am Tag auf 15.77°C erwärmen wird. Der Nachmittag und die Nacht werden sich etwas kühler anfühlen mit 13.94°C und 12.24°C.

Gefühlte Temperatur: Spürbare Kühle durch den Regen

Selbst für die Einwohner Mallorcas und Besucher von Alcúdia wird die Temperatur heute spürbar kühler sein. Morgens wird das Thermometer knapp über 11°C zeigen, während die gefühlte Temperatur bei 11.19°C liegen wird. Tagsüber wird es sich bei gefühlten 15.02°C etwas wärmer anfühlen. Am Nachmittag und in der Nacht sollten Sie sich auf gefühlte 13.19°C bzw. 11.45°C einstellen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Beachtenswerte Werte

Heute bleibt der atmosphärische Druck stabil bei etwa 1008 hPa. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62%, was für dieses Szenario recht typisch ist. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 9.04m/s aus Nord-Nordost (16°) wehen, mit Böen von bis zu 10.33m/s. Die Wolkendecke ist dicht bei 92% Deckung.

Abschließend möchten wir betonen, dass dieser Bericht auf den neuesten verfügbaren Daten basiert und für eine sichere Planung Ihres Tages genutzt werden sollte. Bleiben Sie trocken und warm, Alcúdia!