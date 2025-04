Wetterprognose: Leichter Regen und mäßige Temperaturen in Cala Millor am 16. April

Trotz der weit verbreiteten Vorstellung der Insel Mallorca als strahlenden Sonnenparadies, zeigt uns das Wetter in Cala Millor am 16. April, dass auch in diesem mediterranen Juwel die Natur ihre Kontraste hat. Die Prognose für den heutigen Tag warnt vor leichtem Regen und Temperaturen, die zwar mäßig sind, aber dennoch einen angenehmen Tag versprechen.

Moderate Temperaturschwankungen in Cala Millor Die Temperaturen zeigen heute eine typische Frühlingsdynamik mit einer Mindesttemperatur von 11.72ºC und einer Maximaltemperatur von 15.1ºC. Am Morgen erwarten wir mit 11.76ºC noch sanfte Frische, bevor sie am Tag auf 15.1ºC steigen. Im Laufe des Nachmittags erleben wir einen leichten Rückgang auf 13.64ºC, bevor die Nacht uns mit 11.92ºC erwartet. Gefühlte Temperaturen in Cala Millor- ein spürbarer Unterschied Bei unserer Einschätzung des Wetters sollten wir auch das thermische Gefühl berücksichtigen, das die tatsächlich empfundene Temperatur widerspiegelt. In Cala Millor wird das thermische Gefühl heute morgens bei etwa 10.9ºC liegen, tagsüber auf 14.23ºC steigen, nachmittags wieder auf 12.89ºC sinken und in der Nacht bei 11.07ºC liegen. Atmosphäre und Wind in Cala Millor Die atmosphärischen Bedingungen sind gekennzeichnet durch einen Luftdruck von 1008 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 60%. Der Wind wird heute mit durchschnittlich 10.33m/s wehen, mit einer Ausrichtung von 352º und Böen, die bis zu 12.02m/s erreichen können. Zudem wird die Wolkendecke 78% betragen, was die heutige Regenwahrscheinlichkeit von 100% erklärt. Alles in allem erwartet uns in Cala Millor an diesem 16. April ein wahrhaft wechselhaftes Frühlingsklima. Trotz des leichten Regens lassen die milden Temperaturen und die leichte Brise diesen Tag zu einem weiteren angenehmen Tag auf unserer schönen Insel Mallorca werden.